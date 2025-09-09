Zee Rajasthan
अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों की ऑफलाइन भी होगी गिरदावरी, जिला कलेक्टर ने लिखा पत्र

Bharatpur News: भरतपुर जिले में हाल ही में हुई अत्यधिक बारिश के कारण खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. इस आपदा को देखते हुए जिला कलेक्टर ने ऑफलाइन गिरदावरी के संबंधित विभागों को पत्र लिखा है.

Published: Sep 09, 2025, 06:56 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 06:56 PM IST

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले में हाल ही में हुई अत्यधिक बारिश के कारण खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. इस आपदा को देखते हुए जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने ऑफलाइन गिरदावरी के लिए निर्देश जारी करते हुए संबंधित विभागों को पत्र लिखा है.

भरतपुर जिले के कुल 861 गांवों में से 320 गांवों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराब पाई गई है. भरतपुर जिले में 861 गांवों में से 320 गांवों में 50 से 60 प्रतिशत खरीफ की फसल खराब, 320 गांवों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराब, 49 हजार 477 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल खराब, सर्वाधिक भरतपुर तहसील में नुकसान, भरतपुर तहसील में अकेले 32000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल खराब हुई है.

बाजरा, ज्वार, चावल, ढेंचा की फसल खराब, भरतपुर तहसील के 207 गांवों में से 204 गांव प्रभावित, रूपवास तहसील में 81 गांवों में से 72 गांवों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हुई.

बयाना में 199 गांवों में से 20 में फसल खराब, रुदावल में 32 गांवों में से 17 गांवों में फसल खराब, उच्चैन में 51 गांवों में से 3 गांवों में फसल खराब, नदबई में 126 गांवों में से 4 में गांवों में फसल नुकसान हुई है.

जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा कि डिजिटल माध्यम के साथ-साथ अब ऑफलाइन गिरदावरी भी की जाएगी, जिससे फसल नुकसान के वास्तविक आंकड़े सामने आ सकें. इससे प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने में मदद मिलेगी.

गिरदावरी एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से फसल की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है. अतिवृष्टि या अन्य आपदाओं के बाद यह प्रक्रिया किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी होती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

