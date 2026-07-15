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क्या है मियावाकी तकनीक ? जिससे भरतपुर में होगा 15 हजार पौधों वाला ग्रीन जोन

Bharatpur news : भरतपुर में 15 हजार पौधों का ग्रीन जोन बनने वाला है, जिसके लिए मियावकी तकनीक का इस्तेमाल होगा. हरियालो राजस्थान अभियान के तहत ये काम होगा. 


 

Edited byPragati PantReported byDevendra singh
Published: Jul 15, 2026, 01:03 PM|Updated: Jul 15, 2026, 01:03 PM
क्या है मियावाकी तकनीक ? जिससे भरतपुर में होगा 15 हजार पौधों वाला ग्रीन जोन
Image Credit: मियावाकी तकनीक से भरतपुर में होगा पौधारोपणSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bharatpur News : पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बुधवार को महारानी श्री जया (एमएसजे) महाविद्यालय परिसर में संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने हाज़रे का पौधा रोपित कर अभियान का शुभारंभ किया. उन्होंने अधिकाधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया.उन्होंने पौधारोपण के बाद परियोजना की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली तथा पौधों के संरक्षण एवं रखरखाव की व्यवस्थाओं की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगाए गए प्रत्येक पौधे की नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाए, ताकि ये अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित न रहकर सफल और स्थायी हरित विकास का आदर्श मॉडल बन सके. इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्रवण बिश्नोई, सचिव प्रताप सिंह सहित नगर निगम, वन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी पौधारोपण कर हरित राजस्थान के निर्माण का संकल्प लिया.

मियावाकी तकनीक का होगा इस्तेमाल

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नगर निगम आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार एमएसजे कॉलेज परिसर को मियावाकी पद्धति से विकसित किया जाएगा. इसके अंतर्गत लगभग 15 हजार देशी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे परिसर को एक सघन ग्रीन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इस परियोजना में रोहिड़ा, कुमठ, शिशम, चामरोड, अडूसा, दंती, अमलताश, अर्जुन, बहेड़ा और जामुन सहित विभिन्न देशी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे. इन पौधों के विकसित होने से न केवल परिसर हराभरा होगा, बल्कि शहर के पर्यावरणीय संतुलन, जैव विविधता और स्वच्छ वायु को भी नई मजबूती मिलेगी.

क्या है मियावाकी तकनीक ?

मियावाकी एक जापानी तकनीक है, इसमें बहुत कम जगह में स्थानीय प्रजातियों के पौधे बहुत पास पास ( वर्ग मीटर में 3-4 पौधे)लगाये जातेहै, इससे पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते है और 2-3 साल में सघन जगंल में बदल जाते हैं. नगर निगम आयुक्त ने बताया कि मियावाकी पद्धति जापान की एक आधुनिक वनीकरण तकनीक है, जिसमें सीमित भूमि पर देशी प्रजातियों के पौधों को अत्यधिक सघनता से लगाया जाता है. इस तकनीक से तैयार वन सामान्य वनों की तुलना में लगभग 10 गुना तेजी से विकसित होते हैं और 30 गुना अधिक सघन बनते हैं. महज 2 से 3 वर्षों में यह क्षेत्र घने हरित वन का स्वरूप धारण कर लेता है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता का संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा मिलता है. अभियान के दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने का संकल्प लिया.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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