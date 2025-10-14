Zee Rajasthan
200 किमी खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे हार्ट अटैक पेशेंट! डॉक्टर बोले- ये तो चमत्कार से कम नहीं

Bharatpur News: राजस्थान के वैर विधायक बहादुर सिंह कोली के 42 वर्षीय बेटे को अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसे भरतपुर के डॉक्टर ने बीपी की समस्या बताकर दवा दी. रात में हालत बिगड़ने पर उन्होंने खुद गाड़ी चलाकर 200 किलोमीटर दूर जयपुर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती लिया. जांच में दो बार मेजर हार्ट अटैक की पुष्टि हुई और धमनियों में ब्लॉकेज मिलने पर एक स्टेंट डाला गया. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत गंभीर थी लेकिन अब स्थिर है. यह घटना युवाओं में बढ़ते हृदय रोगों को लेकर फिर से चिंता बढ़ाने वाली है.

Published: Oct 14, 2025, 01:11 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 01:11 PM IST

Bharatpur News: आजकल के युवाओं में बढ़ते हृदय रोगों और अचानक होने वाली मौतों के बीच सोमवार को एक और गंभीर मामला सामने आया है. वैर से भाजपा विधायक और भरतपुर के पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोली के 42 साल के बेटे को रविवार दोपहर अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई. परिवार के लोग तुरंत उन्हें भरतपुर के एक स्थानीय चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर ने इसे ब्लड प्रेशर की समस्या बताई और सात दिन की दवाइयां लिखकर घर भेज दिया.

लेकिन उसी रात हालात बिगड़ने लगे. विधायक के बेटे को रात 8 बजे और फिर 1 बजे दोबारा सीने में तेज दर्द हुआ. जब तकलीफ बढ़ी तो उन्होंने बिना किसी देर किए स्वयं अपनी चौपहिया गाड़ी लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गए. भरतपुर से जयपुर की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और इस पूरी दूरी को उन्होंने खुद गाड़ी चलाकर तय किया.


धमनियों में ब्लॉकेज पाए गए
जयपुर पहुंचने पर उन्होंने मानसरोवर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती होकर जांच कराई. वहां मौजूद डॉक्टर उनकी हालत देखकर दंग रह गए कि दो बड़े हार्ट अटैक झेलने के बाद भी उन्होंने इतनी लंबी दूरी खुद तय की थी. तत्काल उनकी एंजियोग्राफी की गई, जिसमें धमनियों में ब्लॉकेज पाए गए. डॉक्टरों ने तुरंत एक स्टेंट (stent) लगाकर उनकी जान बचाई.

अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. जी.एल. शर्मा ने बताया कि जब मरीज को अस्पताल लाया गया, उस समय उनकी हालत बेहद गंभीर थी. उन्होंने कहा कि इतने गंभीर हार्ट अटैक के बाद स्वयं ड्राइव करके अस्पताल पहुंचना एक जोखिम भरा कदम था. समय पर इलाज मिलने से उनकी स्थिति अब स्थिर है.

वैर विधायक बहादुर सिंह कोली ने बताया कि कि रविवार दोपहर बेटा भरतपुर में डॉक्टर अशोक को दिखाने गया था. डॉक्टर ने बीपी की दवा देकर सात दिन की दवा लिखी थी. उन्हें जितना समझ में आया, उतना उन्होंने इलाज किया लेकिन रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई. सुबह बेटे ने खुद गाड़ी चलाई और जयपुर पहुंच गया. डॉक्टरों ने कहा कि अगर तीसरा अटैक आता तो मुश्किल हो सकती थी.

दरअसल, हाल के दिनों में युवाओं में हृदय रोग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कुछ दिन पहले ही टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हरीश मीणा के पुत्र हनुमंत की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. विशेषज्ञों का कहना है कि तनाव, अनियमित जीवनशैली, नींद की कमी, जंक फूड और शारीरिक गतिविधियों की कमी युवाओं में हृदय रोगों का बड़ा कारण बन रहे हैं. चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि सीने में दर्द या बेचैनी महसूस होते ही तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें और स्वयं इलाज का अनुमान न लगाएं.

