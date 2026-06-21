/भरतपुर में रहस्यमयी मौत से फैली सनसनी, पत्थरों के बीच मिला युवक का शव

Bharatpur Bayana Police: भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक ट्रेलर गाड़ी में हेल्पर का शव मिलने की सूचना सामने आई. घटना बयाना-भरतपुर मार्ग स्थित मुर्रकी गांव के पास रीको क्षेत्र की है. ट्रेलर में पत्थर की ठेवियां भरी हुई थीं और उन्हीं के बीच हेल्पर का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई.



चालक के जागने पर हुआ घटना का खुलासा

जानकारी के अनुसार ट्रेलर चालक रात के समय वाहन के पास ही रुका हुआ था. शनिवार सुबह जब चालक की नींद खुली तो उसने ट्रेलर के भीतर हेल्पर को अचेत अवस्था में पड़ा देखा. करीब जाकर देखने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है. इसके बाद चालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. अचानक हुई इस घटना से चालक भी स्तब्ध रह गया.

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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही बयाना थाना प्रभारी रामगिलास गुर्जर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने ट्रेलर और उसके आसपास के क्षेत्र की भी तलाशी ली ताकि किसी संदिग्ध परिस्थिति का पता लगाया जा सके.



मृतक की हुई पहचान

पुलिस जांच के दौरान मृतक की पहचान 19 वर्षीय रिंकू पुत्र उदयसिंह जाटव निवासी ककलपुरा, थाना रुदावल के रूप में हुई. पहचान होने के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी. घटना की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और परिजन अस्पताल पहुंच गए.



पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है.



हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है. घटनास्थल से जुटाए गए तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस रहस्यमयी मौत ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है और लोग घटना के कारणों को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं.

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