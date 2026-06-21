Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bharatpur
  • /भरतपुर में रहस्यमयी मौत से फैली सनसनी, पत्थरों के बीच मिला युवक का शव

भरतपुर में रहस्यमयी मौत से फैली सनसनी, पत्थरों के बीच मिला युवक का शव

Bharatpur News: भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में एक ट्रेलर गाड़ी में 19 वर्षीय हेल्पर का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सुबह चालक के जागने पर ट्रेलर में पत्थरों की ठेवियों के बीच हेल्पर मृत अवस्था में मिला.

Edited byAnsh RajReported byDevendra sharma
Published: Jun 21, 2026, 10:46 AM|Updated: Jun 21, 2026, 10:46 AM
भरतपुर में रहस्यमयी मौत से फैली सनसनी, पत्थरों के बीच मिला युवक का शव
Image Credit: Bharatpur

Bharatpur Bayana Police: भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक ट्रेलर गाड़ी में हेल्पर का शव मिलने की सूचना सामने आई. घटना बयाना-भरतपुर मार्ग स्थित मुर्रकी गांव के पास रीको क्षेत्र की है. ट्रेलर में पत्थर की ठेवियां भरी हुई थीं और उन्हीं के बीच हेल्पर का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई.


चालक के जागने पर हुआ घटना का खुलासा
जानकारी के अनुसार ट्रेलर चालक रात के समय वाहन के पास ही रुका हुआ था. शनिवार सुबह जब चालक की नींद खुली तो उसने ट्रेलर के भीतर हेल्पर को अचेत अवस्था में पड़ा देखा. करीब जाकर देखने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है. इसके बाद चालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. अचानक हुई इस घटना से चालक भी स्तब्ध रह गया.

Add Zee News as a Preferred Source


पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही बयाना थाना प्रभारी रामगिलास गुर्जर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने ट्रेलर और उसके आसपास के क्षेत्र की भी तलाशी ली ताकि किसी संदिग्ध परिस्थिति का पता लगाया जा सके.


मृतक की हुई पहचान
पुलिस जांच के दौरान मृतक की पहचान 19 वर्षीय रिंकू पुत्र उदयसिंह जाटव निवासी ककलपुरा, थाना रुदावल के रूप में हुई. पहचान होने के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी. घटना की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और परिजन अस्पताल पहुंच गए.


पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है.


हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है. घटनास्थल से जुटाए गए तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस रहस्यमयी मौत ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है और लोग घटना के कारणों को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मेहरबान हुआ मौसम, जयपुर के कई इलाकों में हो रही बारिश, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी

जयपुर में बाइक पर बैठी युवती से छेड़छाड़, वीडियो वायरल, देखें VIDEO

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

250 साल पुरानी बताई जा रही मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन का नोटिस, सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़ी नई बहस

VKI में नकली खाद का भंडाफोड़, नमक से तैयार हो रहा था MOP, कृषि मंत्री ने लिया एक्शन

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

Rajasthan Weather Update: अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां समेत 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

जयपुर बना देश का पहला शहर! 2000 घरों में लगेंगे फ्री स्मार्ट AC डिवाइस, जानें क्या मिलेगा फायदा?

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

International Yoga Day 2026: जयपुर के जंतर-मंतर पर जुटेगा संसार, 18 देशों के स्टूडेंट्स एक साथ करेंगे योग

कभी भोलेनाथ तो कभी यमराज...जानें कौन है राजस्थान के बहरूपिया अकरम खान

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

जिस पिता ने पाला-पोसा, उसी की ले ली जान, पितृहत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद

राजस्थान में गिरते तापमान में घर पर उठाएं मिर्ची वड़ा का लुत्फ़, जानें आसान रेसिपी

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

राजस्थान में BJP का नया सियासी दांव, मिशन पसमांदा - मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी

Udaipur Accident: सुखेर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉले में घुसी कार, 5 युवकों की मौत

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

Sikar News: 'खतरनाक खिलाड़ी' की निकली हवा! पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

TAGS:
Rajasthan Crime

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
International Yoga Day 2026: नक्की लेक पर योगमय हुआ राजस्थान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया स्वस्थ जीवन का संदेश
Sirohi News
2
Rajasthan Crime
3
NEET UG Re-Exam
4
Baran news
5
Rahul Gandhi