हिण्डौन में आधार सेवा पर संकट! लोगों ने किया प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन

Karauli News: करौली के हिण्डौन में आधार कार्ड बनाने और अपडेट कराने की खराब व्यवस्था से लोग परेशान हैं. शहर में आधार सेवा केंद्रों की भारी कमी के चलते लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, जिससे उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

लंबी कतारें और लोगों का गुस्सा

हिण्डौन शहर में आधार कार्ड की सुविधा सिर्फ पोस्ट ऑफिस और कुछ चुनिंदा जगहों पर ही मिल पा रही है. इस कारण, रोज सुबह 5 बजे से ही पोस्ट ऑफिस के बाहर लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे घंटों इंतजार करते रहते हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि टोकन लेने की प्रक्रिया बहुत अव्यवस्थित है, जिसके कारण अक्सर लोगों के बीच बहस और झगड़े हो जाते हैं. कई बार घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को बिना काम हुए वापस लौटना पड़ता है. इस समस्या से परेशान होकर, नाराज नागरिकों ने पोस्ट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और तहसील कार्यालय तक मार्च निकाला.

प्रशासन से समाधान की मांग

पूर्व पार्षद नरेश गुर्जर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार सीमा बघेल को एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में उन्होंने तुरंत इस समस्या का समाधान करने की मांग की. नागरिकों ने कहा कि अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया, तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे.

लोगों ने प्रशासन से कुछ खास मांगें रखी हैं, जिनमें से शहर में आधार सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए.आधार बनाने और अपडेट करने की प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाया जाए.आधार सेवाओं के नाम पर अवैध रूप से पैसा वसूलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.इस विरोध प्रदर्शन ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह जल्द से जल्द इस गंभीर समस्या पर ध्यान दे और लोगों की मुश्किलों को दूर करे.



