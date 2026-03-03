भरतपुर हाईवे पर कोयले से भरे ट्रेलर में लगी आग, धधकती लपटों में जिंदा जल गया ड्राइवर, चीखें सुन लोग दहले

Bharatpur Highway Accident: भरतपुर में आगरा-जयपुर नेशनल हाईवे पर स्थित सारस चौराहे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. आगरा से जयपुर की ओर जा रहा कोयले से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया. हादसा मथुरा गेट थाना क्षेत्र में हुआ. टक्कर के बाद ट्रेलर का डीजल सड़क पर फैल गया, जिससे कुछ ही पलों में भीषण आग लग गई.

हादसे के समय ट्रेलर तेज गति में बताया जा रहा है. सारस मोड़ पर पहुंचते ही वाहन चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रेलर डिवाइडर से टकराकर पलट गया. पलटने के तुरंत बाद डीजल के फैलने से आग ने विकराल रूप ले लिया. ट्रेलर का केबिन आग की चपेट में आ गया और चालक उसमें फंस गया.

आसपास मौजूद राहगीरों और पुलिसकर्मियों ने चालक को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि कोई भी केबिन तक नहीं पहुंच सका. चालक गाड़ी में फंसा रहा और आग की लपटों में तड़पता रहा. केबिन में फंसे होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका और उसकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक चालक की जान जा चुकी थी. आग बुझने के बाद केबिन से शव को बाहर निकालकर आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.

मृतक चालक की पहचान विरदी चंद गुर्जर (उम्र 30 वर्ष) निवासी गांव करड़ाला, थाना रूपनगढ़, जिला अजमेर के रूप में हुई है. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारु कराया और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bharatpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-