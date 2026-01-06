भरतपुर में ट्रेलर ने महिला को कुचला, सड़क पर चिपक गए शव के चीथड़े, फोटो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Bharatpur Road Accident: भरतपुर जिले के गहनौली थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक भयावह सड़क हादसा हुआ. कांदौली गांव निवासी 52 वर्षीय फूलवती पशुओं को चारा खिलाकर घर लौट रही थीं, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें कुचल दिया. ट्रेलर का आगे का पहिया उनके शरीर से गुजर गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई और शरीर के टुकड़े सड़क पर बिखर गए.
Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के गहनौली थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने 52 वर्षीय महिला फूलवती को कुचल दिया, जिससे उनका शरीर पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और सड़क पर मांस के टुकड़े बिखर गए. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रेलर चालक को पकड़ लिया और बयाना-फतेहपुर सीकरी मेगा हाईवे को जाम कर दिया. जाम दो घंटे से ज्यादा समय तक चला.
कांदौली गांव निवासी रामदेव की पत्नी फूलवती सुबह पशुओं को चारा खिलाने बाड़े पर गई थीं. बाड़ा मेगा हाईवे के किनारे स्थित है, जबकि उनका घर गांव के अंदर है. चारा खिलाकर घर लौटते समय करीब 8 बजे तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. ट्रेलर का आगे का पहिया फूलवती के शरीर से गुजर गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. शरीर इतना क्षत-विक्षत हो गया कि मांस के टुकड़े सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए.
ग्रामीणों का आक्रोश और हाईवे जाम
हादसे के तुरंत बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों ने ट्रेलर चालक को पकड़ लिया और उसे वहीं रोक दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पति रामदेव और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे. गुस्साए ग्रामीणों ने बयाना से फतेहपुर सीकरी जाने वाले मेगा हाईवे को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया. जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया. ग्रामीणों की मुख्य मांग थी कि मौके पर प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दे. उन्होंने चालक को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जाम तब तक नहीं खोला जब तक अधिकारी नहीं आए.
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही गहनौली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया. प्रशासनिक अधिकारी के पहुंचने के बाद ग्रामीणों से बातचीत हुई और जाम खोला गया. यह हादसा मेगा हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं और लापरवाही से चलने वाले भारी वाहनों पर फिर से सवाल उठा रहा है. ग्रामीणों ने मांग की है कि हाईवे पर स्पीड लिमिट और सावधानी के उपाय सख्त किए जाएं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
