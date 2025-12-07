Zee Rajasthan
Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की. समय रहते परिजनों के जागरूक होने और तुरंत अस्पताल ले जाने से उसकी जान बच गई. फिलहाल युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Devendra singh
Published: Dec 07, 2025, 08:16 AM IST | Updated: Dec 07, 2025, 08:16 AM IST

पत्नी के छोड़कर जाने का दर्द नहीं सह पाया शख्स, ब्लेड से काट लिया गला! बोला- 7 साल से अकेला हूं

Bharatpur News: जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने ब्लेड से अपने गले पर हमला कर आत्महत्या का प्रयास किया. समय रहते परिजनों के जागरूक होने और तुरंत अस्पताल ले जाने से उसकी जान बच गई. फिलहाल युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है.

घटना नौगाया गांव की है. घायल युवक नरदेव की मां लज्जा देवी ने बताया कि उनका बेटा पिछले कई सालों से मानसिक तनाव में था. उन्होंने बताया कि नरदेव की शादी लगभग 7 साल पहले हुई थी, लेकिन विवाह के बाद पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते रहे. बात इतनी बिगड़ी कि युवक की पत्नी पीहर चली गई और तब से वापस नहीं लौटी. इसी कारण नरदेव हमेशा तनाव और अवसाद में रहता था.

डॉक्टरों ने समय पर इलाज शुरू किया
परिजनों के अनुसार, आज दोपहर नरदेव ने शराब पी रखी थी और घर पर अकेला था. उस समय उसका किसी से कोई विवाद भी नहीं हुआ. अचानक ही उसने ब्लेड उठाया और अपने गले पर वार कर लिया. घर में मौजूद परिवार के सदस्यों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और खून बहता देख तुरंत उसे अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने समय पर इलाज शुरू किया और गले की चोट को नियंत्रित कर लिया.

मानसिक स्थिति हो गई थी कमजोर
डॉक्टरों के अनुसार नरदेव की हालत फिलहाल स्थिर और ठीक है. हालांकि उसे कुछ समय तक निगरानी में रखा जाएगा. परिजनों का कहना है कि शराब और घरेलू तनाव ने नरदेव की मानसिक स्थिति को लगातार कमजोर कर दिया था, जिसके कारण उसने यह कदम उठा लिया.

अवसाद में था शख्स
पुलिस ने भी घटना की जानकारी ली है और मामले की जांच जारी है. ग्रामीणों के अनुसार, नरदेव लंबे समय से पत्नी के अलग रहने के कारण अवसाद में था और कई बार इस बात पर परेशान रहता था कि उसके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है.

यह घटना एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करती है कि मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह कई बार गंभीर कदम उठाने की वजह बन जाते हैं, और ऐसे मामलों में समय पर बातचीत, परामर्श और परिवार का सहयोग जीवन बचा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bharatpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

