राजस्थान के लाल कार्तिक शर्मा पर फिदा हुई धोनी की टीम! CSK ने 14.20 करोड़ में खरीदा

IPL 2026 Auction CSK Team: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में अबु धाबी में खिलाड़ियों की बोली जारी है. CSK ने अनकैप्ड विकेटकीपर कार्तिक शर्मा को IPL 2026 के लिए हुए ऑक्शन में 14.20 करोड़ की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है.

Published: Dec 16, 2025, 06:04 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 06:04 PM IST

राजस्थान के लाल कार्तिक शर्मा पर फिदा हुई धोनी की टीम! CSK ने 14.20 करोड़ में खरीदा

IPL 2026 Auction CSK Team: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में अबु धाबी में खिलाड़ियों की बोली जारी है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अनकैप्ड विकेटकीपर कार्तिक शर्मा को IPL 2026 के लिए हुए ऑक्शन में 14.20 करोड़ की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है.

30 लाख के बेस प्राइस पर ऑक्शन में आए कार्तिक शर्मा पर सबसे पहली बोली मुंबई इंडियंस ने लगाई. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स ने बोली आगे बढ़ाते हुए मुंबई इंडियंस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया. मुंबई इंडियंस के पीछे हटते ही 19 साल के खिलाड़ी कार्तिक शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने एंट्री मारी.

KKR और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच लंबी बिडिंग चली. लंबी बिडिंग के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) भी कार्कित शर्मा को अपने टीम में शामिल करने के लिए बीच में कूद पड़ी. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच ये बिडिंग 13 करोड़ तक पहुंची.

13 करोड़ की बड़ी रकम पर कार्तिक शर्मा लगभग-लगभग CSK के टीम में शामिल हो चुके थे, तभी सनराइजर्स हैदराबाद ने एंट्री मार दी, इसके बावजूद CSK ने 14.20 करोड़ की बोली लगाकर 19 साल के कार्तिक शर्मा को अपने टीम में शामिल कर लिया. कार्तिक शर्मा घरेलू क्रिकेट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं. कार्तिक शर्मा राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी हैं.

