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गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को अधिकारियों को क्यों कहना पड़ा- प्लीज ?

Bharatpur News : भरतपुर के डीग में समीक्षा बैठक के दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने अधिकारियों से सख्ती से नहीं बल्कि प्लीज कहकर आम लोगों के लिये काम करने की अपील की. 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDevendra sharma
Published: Apr 29, 2026, 01:57 PM|Updated: Apr 29, 2026, 01:57 PM
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को अधिकारियों को क्यों कहना पड़ा- प्लीज ?
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Bharatpur News : राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे, ग्राम रथ अभियान को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बुधवार को पंचायत समिति सभागार डीग में बिजली, पानी, सार्वजनिक निर्माण एवं स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली.

बैठक में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि विकास रथ केवल योजनाओं के प्रचार का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का एक चलता-फिरता प्रकल्प है. जहां- जहां यह रथ जाएगा, वहां की सभी मूलभूत समस्याएं उसी समय सुलझाई जानी चाहिए. इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि आमजन को मूलभूत सुविधाओं की निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ' प्लीज आप जनता के काम करिये. हो सकता है कि जनता का काम करने पर आपको कम सोना पड़े, हो सकता है कि ड्यूटी टाइम से ज्यादा काम करना पड़े, लेकिन आम जनता के लिए काम करें.

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गृह राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम इस 'ग्राम रथ' को लेकर जनता के दरवाजे पर जा रहे हैं और हमारा संकल्प उनके दरवाजे पर ही समस्याओं का समाधान करना है. प्रभावी मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करते हुए गृह राज्य मंत्री के कहा कि जन-समस्याओं के समाधान में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि अधिकारी सख्ती से काम लें, कहीं कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लें. उन्होंने विशेष रूप से विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि वे ग्राम रथ अभियान के तहत आमजन की समस्याओं को चिन्हित कर उनका तुरंत समाधान करें.

बैठक में जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने गृह राज्य मंत्री के निर्देशों की अनुपालना में तुरंत एक कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उन्होंने बिजली, पानी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी 5-5 दिन का एक सघन प्लान बनाएं और 60-65 गांवों को टारगेट करें. जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विकास रथ के पहुंचने के दौरान और उससे पूर्व इन गांवों में मौजूद पेयजल की समस्या, ट्रांसफार्मर की खराबी, ढीले बिजली के तारों की समस्या, फॉल्ट की समस्या और सड़कों के पैच वर्क जैसे सभी कार्यों को एक प्लान बनाकर तुरंत पूर्ण किया जाए. यह तय किया गया है कि विकास रथ के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों को इन मूलभूत समस्याओं से पूरी तरह निजात मिल जानी चाहिए.

इस दौरान उपखंड अधिकारी देवीप्रसाद मीना, उपखंड अधिकारी अमित मीना, अधीक्षण अभियंता बी.एल. वर्मा, अधीक्षण अभियंता इशू नारंग और अधीक्षण अभियंता पवन सोलंकी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

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