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अकेली महिला को पकड़ा और लूट लिए गहने, ग्रामीणों ने घेरा, तो झोंक दी फायर

Rajasthan Crime News: डीग के नगर थाना क्षेत्र के दुंदावल गांव में महिला से गहने लूटने के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है. आरोप है कि दो बाइक सवार बदमाशों ने महिला से गहने लूटे. शोर सुनकर ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन कहासुनी के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. आरोप है कि कुछ देर बाद बदमाश वापस आए और फायरिंग कर दी. घटना में एक युवक को कई छर्रे लगे हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Devendra singh
Published:Aug 21, 2026, 04:36 PM IST | Updated:Aug 21, 2026, 04:36 PM IST
अकेली महिला को पकड़ा और लूट लिए गहने, ग्रामीणों ने घेरा, तो झोंक दी फायर
Image Credit: AI Generated

Deeg Crime News: डीग जिले के नगर थाना इलाके में देर रात लूट और फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. दुंदावल गांव में दो बाइक सवार युवकों पर एक महिला से गहने लूटने का आरोप है. महिला के शोर मचाने पर गांव के कई युवक मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. हालांकि, कुछ देर की कहासुनी के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. आरोप है कि इसके बाद दोनों युवक वापस गांव में आए और फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग में एक युवक के शरीर के कई हिस्सों में छर्रे लगे हैं. घायल को पहले नगर के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया.


महिला से गहने लूटने का आरोप
घटना दुंदावल गांव की बताई जा रही है. गांव के रहने वाले अली मोहम्मद के मुताबिक, देर रात करीब 11 बजे गांव की रहने वाली आबिदा घर के बाहर पशुओं से जुड़ा काम कर रही थी. इसी दौरान दो बाइक सवार युवक वहां पहुंचे. आरोप है कि दोनों युवकों ने आबिदा से उसके गहने लूट लिए. अचानक हुई इस घटना से महिला घबरा गई और उसने शोर मचा दिया. महिला की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और गांव के युवक मौके पर पहुंच गए.

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ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया
महिला के शोर के बाद गांव के युवकों ने दोनों बाइक सवार युवकों को पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि मौके पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी भी हुई. कुछ देर तक विवाद चलने के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को छोड़ दिया. ग्रामीणों को उस समय शायद अंदाजा नहीं था कि आरोपियों के वापस लौटने के बाद मामला और गंभीर हो जाएगा. आरोप है कि दोनों युवक कुछ समय बाद दोबारा गांव में आए.


गांव में लौटकर शुरू कर दी फायरिंग
ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों युवक वापस आते ही फायरिंग करने लगे. अचानक गोलियों की आवाज से गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इसी फायरिंग की घटना में एक युवक घायल हो गया. उसके शरीर के कई हिस्सों में छर्रे लगने की बात सामने आई है. घटना के बाद ग्रामीणों ने घायल युवक को तुरंत नगर अस्पताल पहुंचाया.


घायल युवक को भरतपुर किया गया रेफर
नगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालत को देखते हुए उसे भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि युवक के शरीर में कई जगह छर्रे लगे हैं. घटना के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल बताया जा रहा है. ग्रामीणों ने पुलिस से मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.


पुलिस जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर
फिलहाल घटना को लेकर महिला, ग्रामीण और घायल युवक के बयान सामने आए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. महिला से वास्तव में कितने गहने लूटे गए और फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान व गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है. घटना के बाद गांव में सुरक्षा को लेकर भी ग्रामीणों में चिंता है. एक तरफ महिला से कथित लूट और दूसरी तरफ उसके बाद हुई फायरिंग ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. अब पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि पूरी घटना किस तरह हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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