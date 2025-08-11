झाबर सिंह खर्रा ने विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण व शिलान्यास

Bharatpur News: मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज भरतपुर नगर निगम में नगरीय विकास की प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया.
Bharatpur News: राजस्थान के शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज भरतपुर नगर निगम में नगरीय विकास की प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया. मंत्री खर्रा के नगर निगम पहुंचने पर निगम कमिश्नर श्रवण विश्नोई ने गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया.
झाबर सिंह खर्रा ने आरयूआईडीपी द्वारा डाली जाने वाली पुरानी मेन सीवरेज ट्रंक लाइन का CIPP तकनीक से रिपेयर एण्ड रेक्टीफिकेशन कार्य लागत 15.75 करोड़ रुपये का शिलान्यास किया. साथ ही गंगा मंदिर पार्किंग व जनाना अस्पताल में बने 2 पिंक टॉयलेट और रेलवे स्टेशन व लक्ष्मण मंदिर के पीछे बने 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया.
इस अवसर पर मंत्री खर्रा ने स्वनिधि योजना के तहत पात्र लोगों को दस-दस हजार के चैक भी वितरित किए. मंत्री खर्रा ने हर घर तिरंगा अभियान व हर घर स्वच्छता अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया. इस मौके पर निगम कमिश्नर श्रवण विश्नोई ने मंत्री को निगम द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी.
इसके बाद मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह आज जल्दी में भरतपुर में आये हैं. उन्होंने निगम द्वारा कराए जा रहे कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया. जल्द ही वह 2 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आएंगे और विकास कामों का भौतिक सत्यापन करेंगे.
इस मौके पर खर्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भरतपुर में पूर्व की यूआईटी और वर्तमान बीडीए में जमीन आवंटन में वर्ष 2018 से लेकर 2023 तक कांग्रेस राज में जो भी घोटाले हुए हैं, उनकी जांच करवाकर उचित कार्रवाई करेंगे.
चाहे वह सेक्टर 13 स्कीम का मामला हो या अन्य किसी स्कीम का मामला हो. सबकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे. मंत्री खर्रा ने कहा कि भरतपुर में इस समय अच्छे अफसरों की टीम है. चाहे वह कलेक्टर हों या निगम कमिश्नर सभी बेहतर काम कर रहे हैं सबसे फीड बैक लिया है.
