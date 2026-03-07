पेट्रोल भरवाते समय जीजा-साले पर हमला, 35 हजार रुपये लूटकर बदमाश फरार, घटना CCTV में कैद

Kaman Petrol Pump Robbery: डीग जिले के कामां थाना इलाके में 6 बदमाशों ने जीजा साले पर हमला कर दिया. जीजा साले बाइक में पेट्रोल भरवा रहे थे. इस दौरान अचानक 2 बाइक पर बदमाश आए और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया.
Kaman Petrol Pump Robbery: राजस्थान के डीग जिले में कामां थाना इलाके में 6 बदमाशों ने जीजा साले पर हमला कर दिया. जीजा साले बाइक में पेट्रोल भरवा रहे थे. इस दौरान अचानक 2 बाइक पर बदमाश आए और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया. बदमाश दोनों से 35 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
ज्ञान सिंह निवासी विरार गांव ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि 3 मार्च रात करीब 9 बजे मैं कामां कस्बे के भारत पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवा रहा था. मेरे साथ मेरा साला भी मौजूद था, तभी करीब 6 व्यक्ति वहां दो बाइक पर बैठकर आए. आते ही उन्होंने मेरी बाइक को टक्कर मार दी. ज्ञान सिंह बाइक से गिर गया.
2 बाइकों पर आए बदमाशों ने ज्ञान सिंह से हाथापाई शुरू कर दी और उसे लूटने लगे. तब ज्ञान सिंह के साले बदमाशों का विरोध किया, तो बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर रखे स्टूल, लात, घूंसों से ज्ञान सिंह और उसके साले पर हमला कर दिया. बदमाशों ने ज्ञान सिंह की जेब में रखे 35 हजार रुपये लूट लिए.
ज्ञान सिंह ने 2 हमलावरों को पहचान लिया. हमला करने वाले लोग भूरा निवासी पाई गांव, सुरेश निवासी कनवाड़ा सहित 4 अन्य लोग थे. घटना में ज्ञान सिंह के हाथ की उंगली टूट गई है. इसके अलावा शरीर में अंदरूनी चोटें आई हैं.
