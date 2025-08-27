Karauli News: माचिस की डिब्बियों में भरकर स्मैक करता था सप्लाई, आरोपी गिरफ्तार

Karauli News: जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे एरिया डॉमिनेशन अभियान के तहत करौली जिला स्पेशल टीम और लांगरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से करीब 17.23 ग्राम अवैध स्मैक और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है. बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपये बताई गई है.

जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम गश्त व नाकाबंदी के दौरान श्यामपुर मोड़, करौली-मंडरायल रोड पर तैनात थी. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर वाहन वापस मोड़ने लगा. संदिग्ध हरकत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे रोक लिया.

पूछताछ में उसने अपना नाम राजेश वैष्णव (23) निवासी चिकना फर्श, खार रोड, थाना कोतवाली करौली बताया. पुलिस की तलाशी में उसकी पाजामा की जेब से पारदर्शी थैली में हल्के भूरे रंग का पाउडर मिला, जिसे जांच में अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाया गया.

Trending Now

आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि वह मासलपुर क्षेत्र के स्मैक तस्करों से माल खरीदकर करौली शहर और आसपास के इलाकों कैलादेवी, सपोटरा और मासलपुर में सप्लाई करता था. वह माचिस की डिब्बियों में स्मैक भरकर पुड़िया बनाता और गुप्त रूप से सप्लाई करता था. आरोपी बी.ए. की पढ़ाई के साथ-साथ चोरी-छिपे नशे का कारोबार कर रहा था.

पुलिस ने आरोपी से स्मैक के अलावा तस्करी में उपयोग की जा रही होंडा लिवो मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. गिरफ्तार आरोपी से अब नेटवर्क और अन्य सप्लायरों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है.

इस पूरी कार्रवाई में लांगरा थाना प्रभारी वासुदेव प्रसाद सहित जिला स्पेशल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-