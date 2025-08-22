Karauli By-Election: मंडरायल वार्ड 6 और मासलपुर वार्ड 2, पंचायत समिति उपचुनाव की मतगणना आज, 2 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला

Karauli By-Election: करौली जिले में पंचायतीराज उपचुनाव की मतगणना 22 अगस्त 2025 को मंडरायल और मासलपुर पंचायत समितियों के लिए संपन्न हो रही है. मंडरायल के वार्ड नंबर 6 और मासलपुर के वार्ड नंबर 2 के पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना मंडरायल के हायर सेकेंडरी स्कूल और मासलपुर के तहसील कार्यालय में सुबह से शुरू हो चुकी है.

इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. मतगणना केंद्रों पर पुलिस बल तैनात है, और कड़े सुरक्षा प्रबंधों के साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है. मासलपुर में तीन और मंडरायल में दो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने वाला है.

मासलपुर में 51.75% और मंडरायल में 46.45% मतदान दर्ज किया गया था, जिसमें मासलपुर के 4539 और मंडरायल के 3823 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया. मतगणना केंद्रों पर सुबह से ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की नजर परिणामों पर टिकी है.

जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं. इस उपचुनाव के परिणाम स्थानीय स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं में नेतृत्व को प्रभावित करेंगे. करौली जिले में यह उपचुनाव स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है, और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल सकता है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और परिणामों को सहजता से स्वीकार करने की अपील की है.

