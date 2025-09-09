करौली में भारी बारिश ने रणगमा तालाब की दीवार ढही, लाखों का नुकसान

Karauli News: करौली के ऐतिहासिक रणगमा तालाब की सुरक्षा दीवार मरम्मत के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार है. पिछले साल बारिश में क्षतिग्रस्त हुई दीवार की मरम्मत का नया प्रस्ताव 10.44 करोड़ का है.
Trending Photos
Karauli News: राजस्थान के पिछले साल की भारी बारिश से करौली के ऐतिहासिक रणगमा तालाब की सुरक्षा दीवार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत के लिए अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है. जल संसाधन विभाग ने हाल ही में एक संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजा है.
लागत घटी, उम्मीद बढ़ी
जल संसाधन विभाग के सूत्रों के अनुसार, रणगमा तालाब की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का नया प्रस्ताव लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपये का है. यह पहले के 17 करोड़ 42 लाख रुपये के प्रस्ताव से काफी कम है, जिससे इसके जल्द मंजूर होने की उम्मीद है.
यह भी ध्यान देने लायक है कि पिछले साल भारी बारिश के कारण तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर दीवारों तक पहुँच गया था. इस अतिवृष्टि से तालाब की लगभग 100 से 150 फीट की दीवार ढह गई थी. तालाब के किनारे बना पार्क भी पूरी तरह से खराब हो गया था, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ और तालाब की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो गया था.
स्थानीय नेताओं का प्रयास
इस साल भी बारिश से दीवार और ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इसकी मरम्मत की मांग तेज कर दी है. विधायक दर्शन सिंह ने उपमुख्यमंत्री दियाकुमारी से भी इस मुद्दे पर बात की थी, लेकिन पहले के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई थी.
हालांकि, इस साल जून में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के करौली दौरे के दौरान, उन्होंने अधिकारियों को संशोधित प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है. अब देखना यह है कि क्या सरकार इस बार समय रहते इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी देगी, ताकि किसी बड़े खतरे से बचा जा सके और इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सके.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!