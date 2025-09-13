Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Karauli News: करौली नगरी में आज भी जीवंत है अनोखी सांझी परंपरा, रंगों के माध्यम से सजाए जाते हैं ब्रजमंडल के स्वरूप,

Karauli News:  लघु वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध करौली में सांझी परंपरा 250 साल से जीवंत है! पितृपक्ष में ब्रजमंडल की लीलाओं को रंगों से सजाते हैं. अब मदन मोहन मंदिर तक सीमित, लेकिन परंपरा अमर!

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 13, 2025, 11:06 AM IST | Updated: Sep 13, 2025, 11:06 AM IST

Trending Photos

Hanuman Beniwal: सरकारी आवास को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हनुमान बेनीवाल, संपदा विभाग पर लगाए अन्याय के आरोप
7 Photos
Hanuman Beniwal

Hanuman Beniwal: सरकारी आवास को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हनुमान बेनीवाल, संपदा विभाग पर लगाए अन्याय के आरोप

राजस्थान की ऐसी बावड़ी जहां रातों-रात गायब हो गई पूरी बारात
7 Photos
Haunted Places of Rajasthan

राजस्थान की ऐसी बावड़ी जहां रातों-रात गायब हो गई पूरी बारात

राजस्थानी घेवर आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जुबान पर छोड़ जाए याद!
9 Photos
rajasthani ghevar

राजस्थानी घेवर आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जुबान पर छोड़ जाए याद!

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना

Karauli News: करौली नगरी में आज भी जीवंत है अनोखी सांझी परंपरा, रंगों के माध्यम से सजाए जाते हैं ब्रजमंडल के स्वरूप,

Karauli News: लघु वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध करौली नगरी आज भी अपनी अनूठी परंपराओं को जीवंत करती है. इन्ही परंपराओं में शामिल है सांझी की यह परंपरा .करीब 250 साल से चली आ रही इस परंपरा में पितृपक्ष के 16 दिनों तक ब्रजमंडल के विभिन्न स्वरूपों को रंगों से भरा जाता है . ब्रजमंडल के वन, धार्मिक स्थल और श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को जीवंत करती यह सांझी परंपरा आज भी करौली में बनाई जाती है . हालांकि परंपरा के स्वरूप में कुछ कमी आई है और पहले घर-घर बनाई जाने वाली सांझी अब मदन मोहन जी मंदिर तक ही सिमट गई है.

कहते हैं कि मदन मोहन जी के विग्रह के करौली आगमन के साथ ही इस परंपरा की शुरुआत हुई थी और जब से यह परंपरा लगातार मदन मोहन जी मंदिर में चली आ रही है . सांझी की खास बात यह है कि इसके गिने-चुने कलाकार ही रंगों से विभिन्न स्वरूपों को सजाते हैं और बिना किसी ब्रश के इसमें रंग भरते हैं. कलाकार अपने हाथों की चुटकियों से इसमें रंगों को भरते है.

पितृपक्ष के 16 दिनों तक ब्रजमंडल के विभिन्न स्वरूप और कृष्ण की लीलाओं को रंगों के माध्यम से सजाया जाता है जिसे देखने के लिए आज भी मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है . पितृ पक्ष के 16 दिनों तक अलग-अलग दिन 84 कोस की परिक्रमा में आने वाले प्रमुख स्थल और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का इसमें चित्रण किया जाता है. श्राद्ध पक्ष के शुरू होते ही सांझी के कलाकार इसको बनाने की शुरुआत कर देते हैं . कलाकार विजय भट्ट ने बताया कि एक मान्यता के अनुसार सांझी की शुरुआत स्वयं राधा जी ने भगवान कृष्ण की स्मृति में पितृपक्ष के दौरान की थी और तभी से यह परंपरा बृज सहित उसके आसपास के क्षेत्र में आज भी जीवंत है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इतिहासकार वेणु गोपाल शर्मा ने बताया कि करौली में सांझी परंपरा की शुरुआत राधा मदन मोहन जी महाराज के विग्रह के करौली आगमन के साथ हुई . करीब 250 साल पहले उनकी स्थापना के बाद से सांझी बनाने की शुरुआत हुई. हालांकि पहले परंपरा घर-घर निभाई जाती थी लेकिन अब मदन मोहन जी मंदिर में ही विशेष रूप से इसको तैयार किया जाता है.

पितृपक्ष के 16 दिनों में अलग-अलग दिन अलग-अलग स्वरूप को रंगों के माध्यम से भरा जाता है जिसमें मधुबन , तालवन, कुमोदवन, बहुलाबान, शांतनु कुंड , राधा कुंड, कुसुम सरोवर, बरसाना और नंद गांव जैसे स्थलों को रंगों से संजोया जाता है . साथ ही राधा कृष्ण की युगल झांकी और मथुरा वृंदावन के स्वरूप भी इसमें जीवंत किए जाते हैं. करौली मे सांझी परंपरा धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि बृज संस्कृति की भी पहचान है जो हर साल इस संस्कृति को पितृपक्ष में जीवंत करती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news