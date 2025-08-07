Zee Rajasthan
Karauli News: ऑनलाइन गंदी बातें और फर्जी ट्रेडिंग, भेजते थे अश्लील फोटो-वीडियो

Karauli News: करौली जिले के सपोटरा थाना पुलिस ने ऑनलाइन  गंदी बातें और फर्जी ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही एक कार और छह एंड्रॉयड फोन भी मिले. 

Published: Aug 07, 2025, 19:28 IST | Updated: Aug 07, 2025, 19:28 IST

Karauli News: ऑनलाइन गंदी बातें और फर्जी ट्रेडिंग, भेजते थे अश्लील फोटो-वीडियो

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सेक्स सर्विस और फर्जी ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले पांच साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार और छह एंड्रॉयड फोन भी जब्त किए हैं.

आरोपियों के खिलाफ साइबर पोर्टल पर आधा दर्जन से अधिक शिकायतें दर्ज थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का सपोटरा कस्बे में पैदल जुलूस निकाला. इस दौरान आरोपी अपराध नहीं करने की कसम खाते और माफी मांगते नजर आए.

इस कार्रवाई को सपोटरा पुलिस ने गश्त के दौरान अंजाम दिया. पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से चैट करते हैं और अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर ठगी करते हैं. साथ ही ये आरोपी अधिक मुनाफे का लालच देकर फर्जी ट्रेडिंग स्कीम में भी लोगों को फंसाते थे.

सपोटरा थाना अधिकारी धारा सिंह और डीएसपी कन्हैयालाल मीणा ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी वाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर लड़कियों के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाते थे. इंटरनेट से अश्लील तस्वीरें और वीडियो डाउनलोड कर उन्हें अनजान लोगों को भेजते थे. फिर सेक्स सर्विस देने का झांसा देकर उनसे ऑनलाइन रुपये मंगवाते थे.

इसके अलावा, आरोपी ऑनलाइन ट्रेडिंग और तेज मुनाफे का प्रलोभन देकर लोगों को फर्जी निवेश योजनाओं में पैसे डालने के लिए प्रेरित करते थे. एक बार पैसे मिल जाने के बाद वे अपना नंबर बंद कर देते या व्यक्ति को ब्लॉक कर देते थे.

गिरफ्तार किए आरोपियों में मोनू मीना पुत्र रामखिलाड़ी उम्र 24 वर्ष, निवासी पीलोदापुरा, दिलखुश मीना पुत्र ठंडी उम्र 27 वर्ष, निवासी खानपुर तन चौड़ागांव, विष्णु बैरवा पुत्र भबूती उम्र 21 वर्ष, निवासी चौक्या, आशीष मीना पुत्र दिलीप उम्र 22 वर्ष, निवासी चौड़ागांव और सूरज धोबी पुत्र रामसहाय उम्र 19 वर्ष, निवासी चौड़ागांव शामिल है.

पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक कार और छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि ठगी के शिकार अन्य पीड़ितों की पहचान भी की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क के विस्तार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

