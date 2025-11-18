कैथवाड़ा में 4 साल की बच्ची पर कुत्ते का हमला, गंभीर घायल

Bharatpur News: भरतपुर के कैथवाड़ा क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां घर के बाहर गेट से निकल रही चार साल की बच्ची पर अचानक एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्ची के कान, गाल और सिर को बुरी तरह काट लिया, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही चीखने लगी.

चीख सुनकर दौड़े परिजन

बच्ची की चीख सुनकर परिजन तुरंत दौड़े और उन्हें देखते ही आवारा कुत्ता घायल बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया.घायल बच्ची: घायल बच्ची की मां अपसीना ने बताया, "मेरी बेटी मोनिस्टा घर के गेट से बाहर निकल ही रही थी, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता आ गया और उस पर टूट पड़ा. उसने बेटी के गाल, सिर और कान को बुरी तरह काट लिया."

Sikri से Alwar जिला अस्पताल रेफर

परिजनों ने तुरंत बच्ची को सीकरी अस्पताल पहुंचाया. बच्ची की चोटें गंभीर थीं, इसलिए सीकरी अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

उपचार

अलवर जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टरों ने बच्ची के सिर, गाल और कान की गहरी चोटों को देखते हुए करीब पांच टांके लगाए. उपचार के बाद बच्ची की हालत में कुछ सुधार आया है. फिलहाल, मोनिस्टा अलवर जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. इस घटना ने क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक और उनकी सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है.

