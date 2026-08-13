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सूख रहा था 'पक्षियों का स्वर्ग', फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोबारा गूंज उठा केवलादेव ?

Keoladeo National Bird Sanctuary : कुछ वक्त पहले तक बारिश की कमी के चलते  केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में झीले सूखने लगी थी, लेकिन अब अजान बांध से पानी आने से तस्वीर बदल चुकी है. आप भी देखें कैसे ?

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Devendra sharma
Published:Aug 13, 2026, 10:05 AM IST | Updated:Aug 13, 2026, 10:36 AM IST
सूख रहा था 'पक्षियों का स्वर्ग', फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोबारा गूंज उठा केवलादेव ?
Image Credit: केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान

Bharatpur News : विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान की तस्वीर ही बदल चुकी है. अजान बांध से अबतक 30 एमसीएफटी पानी पहुंचने के बाद झीलें फिर से लबालब होने लगी हैं और ये पानी पक्षियों के इस प्रजनन काल में किसी संजीवनी से कम नहीं है.

8 अगस्त से अजान बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है और पानी की आवक भी बनी है. दरअसल राजस्थान सरकार ने अजान बांध के अतिरिक्त जल को डाकन मोरी के जरिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की झीलों में पहुंचाने की व्यवस्था की थी. ये ही वजह है कि अब तक लगबघ 30 एमसीएफटी पानी यहां पहुंच चुका है.

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अजान बांध का पानी बना संजीवनी

ये वो ही इलाका है जहां कुछ वक्त पहले तक पानी की कमी के चलते झीले सूखने की कगार पर थी, जलीय जीव जंतु और पक्षियों पर सकंट मंडराने लगा था. लेकिन ऐसे में अजान बांध से पहुंचा पानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए नए एनर्जी बनकर आया है.

भरतपुर जिला कलेक्टर कमर चौधरी के मुताबिक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की झीलों में पानी आने से एक बार फिर से घना में पक्षियों की तादात बढ़ी है, जो यहां प्रकृति प्रेमियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुखद अनुभव है.

केवलादेव पार्क में पानी आने से जैव विविधता को नया जीवन मिला

घना, डीएफओ, चेतन कुमार बीवी ने कहा कि केवलादेव पार्क में अजान बांध से आने वाले पानी को उद्यान के डी ब्लॉक में मोड़ा गया है, ये हेरॉनरी और मछलियों के लिए बना ब्लॉक है.

गर्मियों में यहां दूसरे ब्लॉक से लाये गए थे, इसकी भराव क्षमता 4 फ़ीट है, वर्तमान में 3.5 फ़ीट पानी भर गया है. ये भी 80 प्रतिशत भर चुका है हाल में बी-ब्लॉक में पानी भरा जा रहा है. इससे घना की जैव विविधता को नया जीवन मिला है.


भरतपुर जलसंसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंता, बनैसिंह ने बताया कि अजान बांध में स्थानीय कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात होने से पानी की आवक बनी हुई है. बांध से 30 एमसीएफटी पानी केवलादेव की झीलों में छोड़ा गया है, बरसात को देखते हुए बांध से डाकन मोरी होकर पानी घना में मिलता रहेगा.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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