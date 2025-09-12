Zee Rajasthan
किरोड़ी लाल मीणा ने साझा किए कर्नल बैंसला से जुड़े अनसुने किस्से

Published: Sep 12, 2025, 08:29 PM IST

किरोड़ी लाल मीणा ने साझा किए कर्नल बैंसला से जुड़े अनसुने किस्से

Sawai Madhopur News: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज अपने विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे. जहां उन्होंने गुर्जर आंदोलन के प्रणेता रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की.

इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और ईश्वर से उनकी आत्मशांति की प्रार्थना की. इस अवसर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कर्नल बैंसला से जुड़े कई रोचक किस्से साझा किए.

इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नल बैंसला से उनकी नजदीकियां कितनी थी इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उनका कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से बहुत ही गहरा और नजदीकी रिश्ता था. जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है.

किरोड़ी लाल ने कहा कि उनका कर्नल बैंसला के साथ रिश्ता इतना गहरा था कि तबियत खराब होने के बावजूद भी वे सुनीता बैंसला के एक आग्रह पर कर्नल बैंसला की जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए आ गए.

किरोड़ी लाल ने कहा कि हर तरह से सम्पन्न होने के बावजूद कर्नल बैंसला ने समाज के उत्थान के लिए अपने बेटे-बेटियों के साथ रहने की बजाय गांव में रहना पसंद किया. कर्नल बैंसला का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली और आकर्षक था, उनके व्यक्तित्व में सेना का अनुशासन होने के साथ ही पराक्रम और वीरता से ओतप्रोत था.

किरोड़ी लाल ने कहा कि कर्नल बैंसला के इन्हीं गुणों से वे उनसे खासा प्रभावित थे और उनके द्वारा कर्नल बैंसला को भाजपा ने लाने का उन्होंने प्रयास भी किया था और बड़े आग्रह के बाद कर्नल बैंसला उनकी पार्टी के सदस्य बने और चुनाव भी लड़ा, किरोड़ी लाल ने कहा कि कर्नल बैंसला स्वतंत्र विचार के थे और उनके दिल और दिमाग में हमेशा कुछ कर गुजरने का जुनून रहता था.

कर्नल बैंसला ने अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग किया. किरोड़ी लाल ने कहा कि आज जिस विचारधारा पर मोदी जी चल रहे हैं वैसी ही विचारधारा कर्नल बैंसला की थी, जो पिछड़ गया है उसके आगे लाकर बराबरी पर खड़ा करना है. यही वजह रही कि कर्नल बैंसला ने गुर्जर समाज के लिए उत्थान का काम किया.

किरोड़ी लाल ने कहा कि कर्नल बैंसला चाहे आंसू गैस के गोले हो या लाठी हो किसी के सामने नहीं झुके और ना ही कभी पीठ दिखाई. किरोड़ी लाल ने कहा कि राजस्थान में गुर्जर और मीणा सालों से एक साथ भाईचारे के साथ रह रहे हैं, जो एक मिशाल है.

इस दौरान किरोड़ी लाल ने कहा कि वे सवाई माधोपुर की जनता के आभारी हैं, यहां की जनता के आशीर्वाद से ही वे विधायक बने हैं. इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी ने डूंगरी बांध को लेकर कहा कि कुछ लोग डूंगरी बांध को लेकर गुमराह कर रहे. ऐसे लोगो से सावधान रहने की जरूरत है.

