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घर में घुसे तेंदुए को लाठी-डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट, वन विभाग-पुलिस के सामने शव जलाने की कोशिश

Leopard Killed Bharatpur: भरतपुर जिले के वैर इलाके के सीता गांव में मंगलवार रात करीब 10 बजे एक तेंदुआ (लेपर्ड) घर में घुस आया। ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर तेंदुए को मार डाला.

Edited byAnsh RajReported byDevendra singh
Published: May 20, 2026, 10:50 AM|Updated: May 20, 2026, 10:50 AM
घर में घुसे तेंदुए को लाठी-डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट, वन विभाग-पुलिस के सामने शव जलाने की कोशिश
Image Credit: Bharatpur Crime News

Bharatpur Crime News: भरतपुर जिले के वैर इलाके के सीता गांव में मंगलवार रात करीब 10 बजे एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक तेंदुआ (लेपर्ड) घर में घुस आया, जिसे ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला. ग्रामीणों ने न केवल जानवर को मौत के घाट उतारा, बल्कि वन विभाग की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में उसके शव को आग लगाने की कोशिश भी की. हालांकि, वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से शव को उनके कब्जे में ले लिया गया.

घटना की पूरी जानकारीसीता गांव के रहनेवाले बताते हैं कि मंगलवार रात अचानक तेंदुआ उनके घर में घुस आया. इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने सुरक्षा के नाम पर सामूहिक रूप से हमला कर तेंदुये को मार डाला. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से इलाके में तेंदुओं की सक्रियता बढ़ी हुई है, जिसके चलते वे भयभीत थे. रात के अंधेरे में अचानक जानवर के घर में घुस आने से महिलाएं और बच्चे घबरा गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने आक्रोश में यह कदम उठाया.

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वन विभाग की कार्रवाई
वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीण शव को जलाने की कोशिश कर रहे थे. वन अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर शव को अपने कब्जे में ले लिया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भरतपुर पशुपालन विभाग भेजा जाएगा, जहां मौत के कारणों की जांच की जाएगी. वन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की जाएगी. तेंदुए को मारना और उसके शव के साथ दुर्व्यवहार दोनों गंभीर अपराध हैं.


वन्यजीव और मानव संघर्ष की बढ़ती समस्या
भरतपुर जिले के वन क्षेत्रों में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ मानव बस्तियों में उनके घुसपैठ की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में शिकार की कमी, आवास क्षेत्र का सिकुड़ना और बढ़ती आबादी के कारण ऐसे संघर्ष आम होते जा रहे हैं. सीता गांव के ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग को इलाके में नियमित गश्त बढ़ानी चाहिए और जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

वन विभाग के अधिकारी ने अपील की है कि वन्यजीवों को मारना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. यदि कोई जानवर गांव में घुस आए तो तुरंत वन विभाग या पुलिस को सूचित करना चाहिए. स्वयं हिंसा का रास्ता अपनाने से न केवल कानूनी कार्रवाई होती है, बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ता है.पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है. इस घटना ने पूरे जिले में चर्चा का विषय बनाया हुआ है. स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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