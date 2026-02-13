lohagarh Fort: ना पत्थर, ना लोहे की दीवार… फिर भी अजेय रहा यह किला!

Zee Rajasthan
Rajasthan tourism: भरतपुर का लोहागढ़ किला भारत का इकलौता अजेय दुर्ग है, जिसकी मिट्टी की दीवारें ब्रिटिश तोपों को भी झेल गईं. महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित यह किला अपनी गहरी खाई, अष्टधातु द्वार और वीरता की कहानियों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है.

Published: Feb 13, 2026, 04:01 PM IST

राजस्थान की वीर भूमि पर किलों की कमी नहीं है, लेकिन भरतपुर में स्थित लोहागढ़ किला अपनी बनावट और अदम्य साहस के कारण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. यदि आप ऐतिहासिक स्थलों के शौकीन हैं, तो यह किला आपको वीरता और बुद्धिमानी के उन पहलुओं से रूबरू कराएगा, जो आज भी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों को हैरान करते हैं.

मिट्टी की दीवारें और लोहे सा हौसला
लोहागढ़ दुर्ग की सबसे बड़ी खासियत इसका मिट्टी से बना होना है.18वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित इस किले को इस तरह डिजाइन किया गया था कि दुश्मनों की तोपों के गोले इसकी मोटी मिट्टी की दीवारों में धंस जाते थे और बेअसर हो जाते थे. यही कारण है कि शक्तिशाली ब्रिटिश सेना की तोपें भी इसके सामने 'खिलौना' साबित हुईं और वे कभी इस पर फतह हासिल नहीं कर सके.

अभेद्य सुरक्षा
किले की सुरक्षा व्यवस्था उस दौर की इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है. किले के चारों ओर एक अत्यंत गहरी और चौड़ी खाई है, जिसमें मोती झील का पानी भरा जाता था. मगरमच्छों से भरी यह खाई दुश्मनों के लिए पार करना असंभव था.किले के उत्तरी द्वार पर लगा 'अष्टधातु दरवाजा' ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है, जिसे महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से जीतकर लाए थे. दक्षिण में 'चौबुरजा' द्वार इसकी भव्यता को और बढ़ाता है.

किले के भीतर का दृश्य
लोहागढ़ केवल युद्धों का साक्षी नहीं रहा, बल्कि इसके भीतर कला और संस्कृति का भी वास है.किले के अंदर कोठी खास, महल खास, मोती महल और किशोरी महल जैसे सुंदर स्मारक हैं, जो जाट वास्तुकला की बारीकियों को दर्शाते हैं.मुगलों और अंग्रेजों पर विजय की स्मृति में महाराजा सूरजमल ने जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज बनवाए थे, जो आज भी शान से खड़े हैं.

अजेय होने की गौरवगाथा
इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने इस किले को जीतने के लिए कई बार घेराबंदी की और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन जाट सैनिकों की बहादुरी और किले की असाधारण रक्षात्मक संरचना के कारण वे हर बार पस्त हो गए. अंततः ब्रिटिश सेना को संधि का रास्ता चुनना पड़ा. यदि आप राजस्थान के वास्तविक और अनछुए इतिहास को महसूस करना चाहते हैं, तो लोहागढ़ किला आपकी यात्रा सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए.

