/प्रेमिका से मिलने ननिहाल पहुंचा सौरभ, परिजनों ने पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट, गांव में तनाव

Bharatpur News: भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सिंघाड़ा गांव निवासी सौरभ के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार सौरभ देर रात एक युवती से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां युवती के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मामले की जांच शुरू कर दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्च्युरी में रखवाया गया है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.



प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक

जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान सौरभ जाटव के रूप में हुई है, जो सिंघाड़ा गांव का ही निवासी था. बताया जा रहा है कि जिस युवती से उसका प्रेम संबंध था, उसकी ननिहाल सिंघाड़ा गांव में है. युवती इन दिनों अपनी ननिहाल आई हुई थी. इसी दौरान सौरभ उससे मिलने के लिए उसके ननिहाल पहुंच गया.

Add Zee News as a Preferred Source



परिजनों पर हत्या का आरोप

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक युवती के परिजनों को दोनों के मिलने की जानकारी मिल गई. इसके बाद कथित रूप से परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि युवक को इतना पीटा गया कि उसकी हालत गंभीर हो गई. घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.



पुलिस और प्रशासन मौके पर तैनात

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी), पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) तथा रुदावल थाना प्रभारी नरेश शर्मा सहित पुलिस बल पहुंचा. गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.



मेडिकल बोर्ड से होगा पोस्टमार्टम

मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराने का निर्णय लिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.



जांच जारी, गांव में तनाव

युवक की मौत के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. पुलिस लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. मामले की जांच पूरी होने के बाद ही घटना के संबंध में विस्तृत तथ्य सामने आ सकेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!