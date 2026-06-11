Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bharatpur
  • /प्रेमिका से मिलने ननिहाल पहुंचा सौरभ, परिजनों ने पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट, गांव में तनाव

प्रेमिका से मिलने ननिहाल पहुंचा सौरभ, परिजनों ने पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट, गांव में तनाव

Rajasthan Crime News: भरतपुर जिले से में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी सौरभ जाटव अपनी प्रेमिका से मिलने उसके ननिहाल पहुंचा था, जहां युवती के परिजनों ने सौरभ के साथ बेरहमी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.

Edited byAnsh RajReported byDevendra singh
Published: Jun 11, 2026, 01:58 PM|Updated: Jun 11, 2026, 01:58 PM
प्रेमिका से मिलने ननिहाल पहुंचा सौरभ, परिजनों ने पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट, गांव में तनाव
Image Credit: Bharatpur News

Bharatpur News: भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सिंघाड़ा गांव निवासी सौरभ के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार सौरभ देर रात एक युवती से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां युवती के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मामले की जांच शुरू कर दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्च्युरी में रखवाया गया है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.


प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक
जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान सौरभ जाटव के रूप में हुई है, जो सिंघाड़ा गांव का ही निवासी था. बताया जा रहा है कि जिस युवती से उसका प्रेम संबंध था, उसकी ननिहाल सिंघाड़ा गांव में है. युवती इन दिनों अपनी ननिहाल आई हुई थी. इसी दौरान सौरभ उससे मिलने के लिए उसके ननिहाल पहुंच गया.

Add Zee News as a Preferred Source


परिजनों पर हत्या का आरोप
प्राथमिक जानकारी के मुताबिक युवती के परिजनों को दोनों के मिलने की जानकारी मिल गई. इसके बाद कथित रूप से परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि युवक को इतना पीटा गया कि उसकी हालत गंभीर हो गई. घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.


पुलिस और प्रशासन मौके पर तैनात

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी), पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) तथा रुदावल थाना प्रभारी नरेश शर्मा सहित पुलिस बल पहुंचा. गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.


मेडिकल बोर्ड से होगा पोस्टमार्टम

मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराने का निर्णय लिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.


जांच जारी, गांव में तनाव

युवक की मौत के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. पुलिस लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. मामले की जांच पूरी होने के बाद ही घटना के संबंध में विस्तृत तथ्य सामने आ सकेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

बारां में गरजा डीएनटी समाज, बोले-हक नहीं मिला तो राजधानी में होगा महापड़ाव

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

गूगल पर सीखा मर्डर का तरीका, फिर रची पति की हत्या की साजिश! पढ़ें जन्माष्टमी पर हुए खौफनाक कत्ल की कहानी

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने शुरू हो रहा है डीजल उत्पादन, जानिए आपको क्या होगा फायदा?

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

अलवर में बेटे ने सोते हुए पिता का गंडासे से काटा गला, फिर मामा को फोन पर बोला-पापा को बचा लो...

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

TAGS:
Rajasthan crime

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रतापगढ़ में योगी मॉडल एक्शन, वांटेड तस्कर शाहरुख के सिंडिकेट पर चला पीला पंजा, अवैध निर्माण जमींदोज
Rajasthan Crime
2
Baran News
3
Sikar News
4
Rajasthan Crime
5
Kotputli news