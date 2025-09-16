Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भरतपुर के बसई गांव में प्रेमी युगल भागा गांव में छिड़ी जंग

Bharatpur News : राजस्थान का भरतपुर का बसई गांव में एक प्रेमी युगल के भाग जाने से पूरा  गांव जंग के मैदान में तब्दील हो गया था. बीच बचाव करने आने पुलिस पर भी कई आरोप लगे और मामला दर्ज हुआ. मामले को लेकर विधायक  ऋतु बनावत भी धरने पर रही.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Devendra singh
Published: Sep 16, 2025, 12:00 PM IST | Updated: Sep 16, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

Rajasthan Crime: शादी की बात सुन सनक गया आशिक का माथा! पढ़ें मानाराम और मुकेश की लव-हेट स्टोरी
7 Photos
Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: शादी की बात सुन सनक गया आशिक का माथा! पढ़ें मानाराम और मुकेश की लव-हेट स्टोरी

भरतपुर में हजारों साल पुराना इतिहास, अब चमकेगा नए रूप में! जानें क्या है बयाना की कहानी
7 Photos
rajasthan tourism

भरतपुर में हजारों साल पुराना इतिहास, अब चमकेगा नए रूप में! जानें क्या है बयाना की कहानी

राजस्थान में 17 सितंबर से फिर बदलेगा मौसम, 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 17 सितंबर से फिर बदलेगा मौसम, 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है 'आइलैंड ऑफ ग्लोरी'? जानिए क्यों है ये खास
11 Photos
Trending Quiz

राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है 'आइलैंड ऑफ ग्लोरी'? जानिए क्यों है ये खास

भरतपुर के बसई गांव में प्रेमी युगल भागा गांव में छिड़ी जंग

Bharatpur News : भरतपुर के रुदावल थाना इलाके के पुलिसकर्मियों पर महिलाओं से मारपीट के मामले में 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दी गई है. 14 सितंबर को बीजेपी के पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल के घर पर हमला करने के मामले में पुलिस ने बसई गांव में दबिश दी थी. इस दौरान पुलिसकर्मियों पर महिलाओं से मारपीट के आरोप लगाए गए थे.

विधायक ऋतु बनावत ने दिया धरना

इस मामले को लेकर कल एक समाज की पंचायत हुई थी. जिसमें विधायक ऋतु बनावत पहुंची थी. पंचायत में भाग लेने के बाद वह बसई गांव पहुंची. जहां वह महिलाओं से मिली वहां से वह रुदवाल थाने पहुंची और पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गई. जिसके बाद पीड़ित पक्ष की तरफ से 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

युवक-युवती के भागने के बाद उपजा विवाद
अलग-अलग समाज के लड़का लड़की के भागने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था. ग्रामीणों का आरोप था कि बीजेपी के पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल लड़के पक्ष का साथ दे रहे हैं. इसे लेकर 11 सितंबर को एक समाज के लोगों ने बच्चू बंसीवाल के घर पथराव कर दिया. साथ पूर्व विधायक के भाई, चचेरे भाई और चाचा के साथ मारपीट भी की, तीनों को इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल ने भी दर्ज कराया मामला

पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल के परिजनों की तरफ से पुलिस में FIR दर्ज करवाई गई. 14 सितंबर को पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए रामेश्वर और कृष्णा के घर दबिश दी. कृष्णा और रामेश्वर के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता की, घर का सामान तोड़ दिया. घर से नकदी और जेवर ले गए. इस मामले को लेकर कल एक समाज की पंचायत आयोजित की गई. जिसमें विधायक ऋतु बनावत भी शामिल हुई. पंचायत में भाग लेने के बाद विधायक बसई गांव पहुंची. जहां वह महिलाओं से मिली. महिलाओं ने पुलिस द्वारा की गई अभद्रता के बारे में बताया.

3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दी शिकायत
जिसके बाद विधायक रुदावल थाने पहुंची और, दबिश देने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई. इस दौरान एडिशनल एसपी हरी राम कुमावत और बयाना विधायक ऋतु बनावत के पति ऋषि बंसल की नोकझोंक भी हुई. करीब 2 चले धरने के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दी गई. फिलहाल शिकायत को जांच में रखा गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news