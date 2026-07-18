/भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

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Bharatpur Crime News: राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र में एक बार फिर आपसी रंजिश के चलते खूनी खेल देखने को मिला है. बयाना-हिंडौन मार्ग पर स्थित कारवारी गांव के पास एक शराब ठेके के पीछे आपसी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया. इस हमले में एक अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रैफर किया गया है.
गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वैर थाना क्षेत्र के खोहरी गांव निवासी तेजसिंह गुर्जर पर एक नामजद आरोपी ने शराब ठेके के पीछे विवाद के दौरान फायरिंग कर दी. हमलावर ने सीधे अधेड़ के गुप्तांग को निशाना बनाकर गोली मारी, जिससे तेजसिंह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. गोली लगने से घायल की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.
प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रैफर
वारदात की सूचना मिलते ही बयाना सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल तेजसिंह को तत्काल बयाना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए और प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर (भरतपुर जिला अस्पताल) रैफर कर दिया है.
पुरानी रंजिश का मामला, जांच में जुटी पुलिस
घायल तेजसिंह गुर्जर ने कारवारी गांव के निवासी जीतराम गुर्जर पर गोली मारने का सीधा आरोप लगाया है. बयाना सदर थाने के एएसआई केदार ने बताया कि पुलिस को हिंडौन मार्ग पर फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए घायल को अस्पताल भिजवाया गया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ समय पहले आरोपी जीतराम गुर्जर को कारवारी गांव में ही अभय फौजी नामक व्यक्ति ने गोली मारी थी, और यह घटना भी उसी रंजिश से जुड़ी हो सकती है. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर फरार आरोपी जीतराम की सरगर्मी से तलाश कर रही है.
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