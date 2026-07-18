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भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

Bharatpur Crime News: भरतपुर के बयाना में पुरानी रंजिश के चलते कारवारी गांव के पास शराब ठेके के पीछे तेजसिंह गुर्जर को गुप्तांग में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. घायल ने जीतराम गुर्जर पर आरोप लगाया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDevendra singh
Published: Jul 18, 2026, 09:37 AM|Updated: Jul 18, 2026, 09:37 AM
भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!
Image Credit: आपसी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bharatpur Crime News: राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र में एक बार फिर आपसी रंजिश के चलते खूनी खेल देखने को मिला है. बयाना-हिंडौन मार्ग पर स्थित कारवारी गांव के पास एक शराब ठेके के पीछे आपसी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया. इस हमले में एक अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रैफर किया गया है.

गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वैर थाना क्षेत्र के खोहरी गांव निवासी तेजसिंह गुर्जर पर एक नामजद आरोपी ने शराब ठेके के पीछे विवाद के दौरान फायरिंग कर दी. हमलावर ने सीधे अधेड़ के गुप्तांग को निशाना बनाकर गोली मारी, जिससे तेजसिंह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. गोली लगने से घायल की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

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प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रैफर
वारदात की सूचना मिलते ही बयाना सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल तेजसिंह को तत्काल बयाना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए और प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर (भरतपुर जिला अस्पताल) रैफर कर दिया है.

पुरानी रंजिश का मामला, जांच में जुटी पुलिस
घायल तेजसिंह गुर्जर ने कारवारी गांव के निवासी जीतराम गुर्जर पर गोली मारने का सीधा आरोप लगाया है. बयाना सदर थाने के एएसआई केदार ने बताया कि पुलिस को हिंडौन मार्ग पर फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए घायल को अस्पताल भिजवाया गया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ समय पहले आरोपी जीतराम गुर्जर को कारवारी गांव में ही अभय फौजी नामक व्यक्ति ने गोली मारी थी, और यह घटना भी उसी रंजिश से जुड़ी हो सकती है. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर फरार आरोपी जीतराम की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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