Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bharatpur
  • /CM के सुशासन संकल्प को धरातल पर उतार रहा ग्राम रथ अभियान- मंत्री जवाहर सिंह बेढम

CM के सुशासन संकल्प को धरातल पर उतार रहा ग्राम रथ अभियान- मंत्री जवाहर सिंह बेढम

Rajasthan Politics: राजस्थान के गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शुक्रवार को देर शाम डीग जिले के प्रवास के दौरान कहा कि CM भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकार स्वयं जनता के द्वार पर पहुंचे.

Edited byAman SinghReported byDevendra singh
Published: May 09, 2026, 09:24 AM|Updated: May 09, 2026, 09:24 AM
CM के सुशासन संकल्प को धरातल पर उतार रहा ग्राम रथ अभियान- मंत्री जवाहर सिंह बेढम
Image Credit: Jawahar Singh Bedham

Rajasthan Politics: राजस्थान के गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शुक्रवार को देर शाम डीग जिले के प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकार स्वयं जनता के द्वार पर पहुंचे और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित करें.

ग्राम रथ अभियान को इसी विजन का हिस्सा बताते हुए उन्होंने इसे किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए एक अनूठी पहल करार दिया. गृह राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि इस अभियान में कृषि, राजस्व, सिंचाई और पंचायती राज सहित कुल 13 महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह होकर रथ के साथ चल रहे हैं, ताकि जनसमस्याओं का मौके पर ही संध्या चौपाल के माध्यम से समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम के दौरान गृह राज्य मंत्री बेढम एवं जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने स्वयं ग्राम विकास रथ पर लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं के डिजिटल प्रदर्शन का अवलोकन किया और उपस्थित ग्रामवासियों को उनकी पात्रता के प्रति जागरूक किया.

इस दौरान ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु बेढ़म ने पास्ता-परमदरा-महमदपुर-पन्हौरी मार्ग के लिए 27 करोड़ रुपये की डीपीआर स्वीकृत होने की जानकारी दी और ठेकेदारों को चेतावनी दी कि गुणवत्तापूर्ण कार्य के बिना कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि परमदरा माइनर हेतु 9.5 करोड़ रुपये का टेंडर हो चुका है, जिसका कार्य का लोकार्पण करने स्वयं जल संसाधन मंत्री 11 मई को क्षेत्र में पहुंचेंगे.

पेयजल संकट के स्थाई समाधान हेतु उन्होंने अवगत कराया कि चंबल परियोजना के टेंडर पूर्ण हो चुके हैं और हर घर नल योजना के तहत आगामी दो-तीन महीनों में 40 प्रतिशत कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कोताही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bharatpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

1567 नई बसों से बदलेगी राजस्थान के सफर की तस्वीर, दिल्ली-NCR से माउंट आबू तक दौड़ेगी रोडवेज की हाईटेक बसें

जैसलमेर में 17 करोड़ की लागत से तैयार होगा ड्रीम प्रोजेक्ट, रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम बेकाबू! जयपुर समेत इन शहरों में लगी आग, चेक करें आज के ताजा रेट

राजस्थान लैब असिस्टेंट परीक्षा: 9 लाख अभ्यर्थियों के लिए 'डू एंड डोंट्स', केंद्र पर जाने से पहले इन नियमों को जान लें

सड़क हादसे में गई जिंदगी, लेकिन 3 लोगों को दे गए नया जीवन! जयपुर के ओमप्रकाश बने ‘रियल हीरो’

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

अजमेर में खाकी दागदार! महिला साथी के साथ पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत का भंडाफोड़, केस दर्ज

Rajasthan News: मांडल में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा, 83 लाख के बीमा क्लेम के लिए 'जिंदा लाशों' का सौदा, ऐसे खुली परतें

कक्षा से परे: UEM जयपुर कैसे खुशी, प्रतिभा और भविष्य के नेताओं को विकसित करता है

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और पुलिस प्रशासन आमने-सामने, कोतवाल ने सुनाई दो टूक!

राजस्थान में चांदी ने छुआ आसामान, सोना धड़ाम से नीचे, सराफा बाजार में मचा धमाल!

Do You Know: राजस्थान में बाप नाम का है स्टेशन, चाचा से लेकर नाना और साली स्टेशन पर भी रूकती है ट्रैन

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ऐसा शहर जो अपने परफ्यूम के लिए है मशहूर!

जयपुर में सोना खरीदने वालों की मौज! आई तगड़ी गिरावट पर चांदी ने छुड़ाए पसीने, देखें 9 मई की पूरी रेट लिस्ट

आपने बाजरे की राब ट्राई किया क्या ? स्वाद ऐसा जो बना दे दीवाना!

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, धौलपुर-भरतपुर सहित 5 शहरों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें पूरी अपडेट

राजस्थान में नहीं थम रहा बारिश का दौर! आज भी इन जिलों में बरसेंगे मेघ, ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन पर लगाई मुहर, जनहित याचिका खारिज

अजमेर दरगाह-शिव मंदिर विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला, 9 पक्षकार बाहर, लगा भारी जुर्माना!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है 'लाख की चूड़ियों का शहर'?

सीनियर IAS समित शर्मा एक बार फिर चर्चा में, सहकारिता में अब होगी "भ्रष्टाचार की सफाई"

राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, जयपुर-अजमेर सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट', धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी

करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म! PM Kisan की 23वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

बस एक क्लिक में टिकट कंफर्म! AI लैस होगा 40 साल पुराना भारतीय रेलवे सिस्टम

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

मुहाना मंडी में ‘जहर वाले फलों’ का भंडाफोड़! पकड़ा गया 10 हजार किलो सड़ा माल

Rajasthan News: डूंगरपुर में शादी जा रहे तीन भाइयों पर जानलेवा हमला, 25 नकाबपोशों ने लाठियों-पत्थरों से घेरा, 2 उदयपुर रेफर

जयपुर से जोधपुर तक मिलेगा न्याय! 7.77 लाख केसों पर होगी एक साथ सुनवाई

जयपुर के IAS प्रकाश राजपुरोहित को केंद्र में बड़ा प्रमोशन! रक्षा मंत्रालय में मिली अहम जिम्मेदारी

झालावाड़ में पिता के पास सो रही 2 साल की मासूम को उठा ले गए कुत्ते, नोंच-नोंच कर मार डाला

Gold Silver Price: राजस्थान में महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के विराटनगर में रसमलाई बनी आफत! 50 स्कूली बच्चों समेत 75 लोग बीमार

Tags:
bharatpur news
Deeg news
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान कांग्रेस ने तेज की संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया, 4 जिलों में नई कार्यकारिणी घोषित

राजस्थान कांग्रेस ने तेज की संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया, 4 जिलों में नई कार्यकारिणी घोषित

Rajasthan Politics
2

जैसलमेर में फटा AC गैस सिलेंडर, युवक हवा में कई फीट उछला, रोंगटे खड़े कर देगा हादसा!

Jaisalmer News
3

न्यू मेडिकल हॉस्पिटल का इमरजेंसी ओटी बन गया मौत का अड्डा, फ़ैल रहे संक्रमण से 8 महिलाएं प्रभावित, नवजात शिशु समेत 3 मौतें!

kota news
4

"अभी और बड़े नाम आएंगे... हो सकता है जो आवाज उठा रहे हैं उनका भी नंबर लगे"- हीरालाल नागर

JJM Scam Rajasthan
5

CM के सुशासन संकल्प को धरातल पर उतार रहा ग्राम रथ अभियान- मंत्री जवाहर सिंह बेढम

bharatpur news