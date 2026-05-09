/CM के सुशासन संकल्प को धरातल पर उतार रहा ग्राम रथ अभियान- मंत्री जवाहर सिंह बेढम

Rajasthan Politics: राजस्थान के गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शुक्रवार को देर शाम डीग जिले के प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकार स्वयं जनता के द्वार पर पहुंचे और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित करें.

ग्राम रथ अभियान को इसी विजन का हिस्सा बताते हुए उन्होंने इसे किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए एक अनूठी पहल करार दिया. गृह राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि इस अभियान में कृषि, राजस्व, सिंचाई और पंचायती राज सहित कुल 13 महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह होकर रथ के साथ चल रहे हैं, ताकि जनसमस्याओं का मौके पर ही संध्या चौपाल के माध्यम से समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम के दौरान गृह राज्य मंत्री बेढम एवं जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने स्वयं ग्राम विकास रथ पर लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं के डिजिटल प्रदर्शन का अवलोकन किया और उपस्थित ग्रामवासियों को उनकी पात्रता के प्रति जागरूक किया.

इस दौरान ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु बेढ़म ने पास्ता-परमदरा-महमदपुर-पन्हौरी मार्ग के लिए 27 करोड़ रुपये की डीपीआर स्वीकृत होने की जानकारी दी और ठेकेदारों को चेतावनी दी कि गुणवत्तापूर्ण कार्य के बिना कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि परमदरा माइनर हेतु 9.5 करोड़ रुपये का टेंडर हो चुका है, जिसका कार्य का लोकार्पण करने स्वयं जल संसाधन मंत्री 11 मई को क्षेत्र में पहुंचेंगे.

पेयजल संकट के स्थाई समाधान हेतु उन्होंने अवगत कराया कि चंबल परियोजना के टेंडर पूर्ण हो चुके हैं और हर घर नल योजना के तहत आगामी दो-तीन महीनों में 40 प्रतिशत कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कोताही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

