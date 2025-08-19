Zee Rajasthan
mobile app

Bharatpur: अश्लील फोटो लीक करने की धमकी से टूटी मासूम, देर रात दे दी जान

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी से तंग आकर आत्महत्या कर ली. सुबह परिजन कमरे में गए तो उसे फंदे से लटका पाया.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 19, 2025, 20:42 IST | Updated: Aug 19, 2025, 20:42 IST

Trending Photos

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट
8 Photos
weather update

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट

राजस्थान का वो शहर जो कहलाता है 'लखनऊ', जानें क्यों मिली ये उपाधि
6 Photos
Trending Quiz

राजस्थान का वो शहर जो कहलाता है 'लखनऊ', जानें क्यों मिली ये उपाधि

Karauli Weather: करौली में गर्मी और उमस की मार! बदलते मौसम से लोग बेहाल
6 Photos
karauli weather

Karauli Weather: करौली में गर्मी और उमस की मार! बदलते मौसम से लोग बेहाल

प्रकृति प्रेमियों के लिए जन्नत से कम नहीं राजस्थान की ये जगह, तस्वीरें ऐसी की मोह लेगी आपका मन
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

प्रकृति प्रेमियों के लिए जन्नत से कम नहीं राजस्थान की ये जगह, तस्वीरें ऐसी की मोह लेगी आपका मन

Bharatpur: अश्लील फोटो लीक करने की धमकी से टूटी मासूम, देर रात दे दी जान

Rajasthan News: भरतपुर के अटल बंद थाना इलाके में एक 12 वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग ने सुसाइड कर लिया. सुबह 4 बजे जब नाबालिग के परिजन उसके कमरे गए तो उन्होंने नाबालिग के शव को पंखे के कुंडे से लटका देखा. नाबालिग के परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक युवक हमारी बेटी को उसके अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के नाम पर धमकियां दे रहा था.

अटलबन्ध पुलिस थाने के एएसआई हरवीर सिंह ने बताया कि अटल बंद थाना इलाके में एक नाबालिग बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इसकी सूचना हमें कंट्रोल रूम से मिली थी. उसके शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है. नाबालिग के परिजनों ने एक व्यक्ति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने नामजद मामला दर्ज कर लिया है. जांच की जा रही है.

नाबालिग के परिजनों ने पुलिस को FIR देते हुए बताया कि हमारी नाबालिग बेटी की उम्र 16 साल थी. स्कूल के समय में उसकी मुलाक़ात एक युवक से थी. युवक ने हमारी बेटी के अश्लील फोटो वीडियो बना लिए थे, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर युवक नाबालिग से मनचाहे काम करवाता था. वह उसे आये दिन परेशान करता था, जिससे परेशान होकर नाबालिग ने देर रात अपने कमरे में पंखे के कुंडे से लटक कर फांसी लगा ली. नाबालिग के पिता आर्मी में जम्मू कश्मीर में तैनात हैं.

Trending Now

पढ़ें राजस्थान की एक और अहम खबर

Ajmer News: आज कारोबारी की कार में रखें एक लाख नब्बे हजार रुपए हुए चोरी
अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में आज कारोबारी की कार में रखें एक लाख नब्बे हजार रुपए अज्ञात बदमाश चुराकर फरार हो गए. वारदात तारागढ़ रोड स्थित गणेश नगर इलाके में हुई, जहां पर पीड़ित अफसर खान बैंक से पैसे निकाल कर खरीदे गए प्लाट की तारबंदी के लिए मजदूरों को देने के लिए निकला था. इसी दौरान रास्ते में बहन के घर पर कुछ देर रुकने के लिए गाड़ी को रोक के साइड खड़ा कर अंदर गया और कुछ ही देर बाद जब वापस लौटा तो कार का पिछला शीशा टूटा हुआ था और वहां रखे बैग में से पैसे गायब थे. बैग में पीड़ित का लैपटॉप और अन्य जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखे हुए थे, लेकिन सिर्फ नदी गायब थी, जिसके बाद हड़बड़ाए पीड़ित ने रामगंज थाना पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news