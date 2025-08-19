Bharatpur: अश्लील फोटो लीक करने की धमकी से टूटी मासूम, देर रात दे दी जान

Rajasthan News: भरतपुर के अटल बंद थाना इलाके में एक 12 वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग ने सुसाइड कर लिया. सुबह 4 बजे जब नाबालिग के परिजन उसके कमरे गए तो उन्होंने नाबालिग के शव को पंखे के कुंडे से लटका देखा. नाबालिग के परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक युवक हमारी बेटी को उसके अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के नाम पर धमकियां दे रहा था.

अटलबन्ध पुलिस थाने के एएसआई हरवीर सिंह ने बताया कि अटल बंद थाना इलाके में एक नाबालिग बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इसकी सूचना हमें कंट्रोल रूम से मिली थी. उसके शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है. नाबालिग के परिजनों ने एक व्यक्ति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने नामजद मामला दर्ज कर लिया है. जांच की जा रही है.

नाबालिग के परिजनों ने पुलिस को FIR देते हुए बताया कि हमारी नाबालिग बेटी की उम्र 16 साल थी. स्कूल के समय में उसकी मुलाक़ात एक युवक से थी. युवक ने हमारी बेटी के अश्लील फोटो वीडियो बना लिए थे, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर युवक नाबालिग से मनचाहे काम करवाता था. वह उसे आये दिन परेशान करता था, जिससे परेशान होकर नाबालिग ने देर रात अपने कमरे में पंखे के कुंडे से लटक कर फांसी लगा ली. नाबालिग के पिता आर्मी में जम्मू कश्मीर में तैनात हैं.

