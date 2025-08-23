Sawai Madhopur: टूटी पुलिया पर विधायक गोठवाल बने मसीहा! गर्भवती महिला को हाथ पकड़कर पहुंचाया अस्पताल

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर में विधायक जितेंद्र गोठवाल का मानवीय चेहरा सामने आया. टूटी पुलिया पर फंसी गर्भवती महिला को रस्सी सहारे खुद हाथ पकड़कर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया.
Rajasthan News: सवाई माधोपुर जिले में खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल की आत्मीयता और समर्पण की भावना से भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल विधायक जितेंद्र गोठवाल अपने विधानसभा क्षेत्र नेशनल हाईवे-552 पर बोदल गांव के निकट टूटी ओघाड़ पुलिया पर मौका स्थित देखने के लिए पहुंचे. इस दौरान एक प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिला और उसके परिजन टूटी हुई पुलिया की पर सवाई माधोपुर पहुंचने के लिए परेशान होते नजर आए.
वहीं, जैसे ही विधायक जितेंद्र गोठवाल को गर्भवती महिला की परेशानी का पता चला, विधायक ने तुरंत मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल संजय सिंह और पुलिस के जवानों के साथ महिला और उसके परिजनों को रस्सी के सहारे निकलवा कर सवाई माधोपुर जिला अस्पताल भिजवाया. इस दौरान विधायक स्वयं महिला को हाथ पकड़कर सुरक्षित निकलवा कर लेकर आए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. वहीं लोगों की जुबान पर विधायक जितेंद्र गोठवाल की इस सादगी की चर्चा है.
