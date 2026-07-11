/पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में आया MLA शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम, मचा हड़कंप

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Rajasthan Patwari Transfer List: राजस्थान सरकार द्वारा जारी पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में एक बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आई है. तबादला सूची में रिटायर्ड सैनिक एवं पटवारी नरेंद्र सिंह के स्थान पर डीग-कुम्हेर विधायक शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम दर्ज हो गया. इस टाइपिंग एरर के कारण संबंधित पटवारी फिलहाल नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं.
ट्रांसफर आदेश में विधायक शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम शामिल
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जानकारी के अनुसार, पटवारी नरेंद्र सिंह का तबादला नवोडा को बेरा पाटोदा बालोतरा से सोनगांव डीग किया जाना था. हालांकि ट्रांसफर आदेश तैयार करते समय उनके नाम की जगह गलती से विधायक शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम जुड़ गया. सूची सार्वजनिक होने के बाद यह मामला राजस्व विभाग और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया.
राजस्व विभाग जल्द ही संशोधित आदेश जारी कर गलती को ठीक करेगा
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सूत्रों के अनुसार, यह पूरी तरह टाइपिंग एरर है और राजस्व विभाग जल्द ही संशोधित आदेश (कोरिजेंडम) जारी कर गलती को ठीक कर सकता है. इस बीच विधायक शैलेश दिगम्बर सिंह से संपर्क नहीं हो सका. उनके निजी सहायक रुपेश कंसल ने पुष्टि की है कि विधायक का नाम गलती से ट्रांसफर सूची में दर्ज हो गया है.
वहीं इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका. अब सभी की नजर विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले संशोधित आदेश पर है.
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