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पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में आया MLA शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम, मचा हड़कंप

Rajasthan Patwari Transfer List: राजस्थान सरकार की ओर से जारी पटवारी ट्रांसफर लिस्ट में टाइपिंग एरर के कारण रिटायर्ड सैनिक एवं पटवारी नरेंद्र सिंह की जगह डीग-कुम्हेर विधायक शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम दर्ज हो गया. इस गलती के चलते संबंधित पटवारी फिलहाल नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं.

Edited byAman Singh
Published: Jul 11, 2026, 11:27 PM|Updated: Jul 11, 2026, 11:27 PM
पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में आया MLA शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम, मचा हड़कंप
Image Credit: MLA Shailesh Digambar SinghSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Patwari Transfer List: राजस्थान सरकार द्वारा जारी पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में एक बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आई है. तबादला सूची में रिटायर्ड सैनिक एवं पटवारी नरेंद्र सिंह के स्थान पर डीग-कुम्हेर विधायक शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम दर्ज हो गया. इस टाइपिंग एरर के कारण संबंधित पटवारी फिलहाल नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं.

ट्रांसफर आदेश में विधायक शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम शामिल

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जानकारी के अनुसार, पटवारी नरेंद्र सिंह का तबादला नवोडा को बेरा पाटोदा बालोतरा से सोनगांव डीग किया जाना था. हालांकि ट्रांसफर आदेश तैयार करते समय उनके नाम की जगह गलती से विधायक शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम जुड़ गया. सूची सार्वजनिक होने के बाद यह मामला राजस्व विभाग और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया.

राजस्व विभाग जल्द ही संशोधित आदेश जारी कर गलती को ठीक करेगा

सूत्रों के अनुसार, यह पूरी तरह टाइपिंग एरर है और राजस्व विभाग जल्द ही संशोधित आदेश (कोरिजेंडम) जारी कर गलती को ठीक कर सकता है. इस बीच विधायक शैलेश दिगम्बर सिंह से संपर्क नहीं हो सका. उनके निजी सहायक रुपेश कंसल ने पुष्टि की है कि विधायक का नाम गलती से ट्रांसफर सूची में दर्ज हो गया है.

वहीं इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका. अब सभी की नजर विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले संशोधित आदेश पर है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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