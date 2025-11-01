10 साल बाद भरतपुर में मिले मां-बेटे, गले लगकर दोनों फूट-फूटकर रोए

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर में अपना घर आश्रम में 10 साल बाद जब मां-बेटे एक दूसरे से मिले, तो गले लगकर रोने लगे. 10 साल पहले मां मानसिक बिमारी के चलते घर से निकल आई थी. परिजनों ने उन्हें काफी ढूंढा. जब वह नहीं मिली, तो उन्हें मरा हुआ समझ लिया. रूपा बेन असम से गुजरात के सूरत तक आई गई. अपना घर आश्रम ने उन्हें रेस्क्यू कर उनका इलाज किया, जिसके बाद उन्होंने अपने घर के बारे में बताया.

अपना घर आश्रम के सचिव बसंत लाल गुप्ता ने बताया कि रूपा बेन निवासी राजबाड़ी गांव जोरहट असम मानसिक रूप से बीमार होने के कारण साल 2015 में घर से निकल गई थी. उन्होंने घर से निकलने से पहले किसी से कुछ नहीं कहा. रूपा बेन के परिजनों ने उनकी हर जगह तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लगा. वह दर-दर भटकती रहीं.

13 दिसंबर 2018 को अपना घर आश्रम की टीम ने रूपा बेन को गुजरात के सूरत से रेस्क्यू किया. उस समय भी वह दिमागी रूप से बीमार थीं. उन्हें उपचार के लिए भरतपुर अपना घर आश्रम में भर्ती किया गया. लगातार उपचार के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, जिसके बाद उन्होंने जनवरी 2025 में अपना घर आश्रम प्रशासन को अपने घर के बारे में बताया. आश्रम की पुनर्वास टीम ने रूपा बेन के परिजनों से संपर्क किया.

आश्रम की टीम ने वीडियो कॉल के जरिए रूपा बेन के बेटे जयंत नायक से संपर्क किया. बेटा जयंत और रूपा बेन के देवर सूरज तांती ने उन्हें पहचान लिया. जब रूपा बेन के परिजनों को यह पता लगा कि वह जीवित हैं, तो उनके घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन जयंत आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी मां को लेने के लिए भरतपुर नहीं आ पाया.

आज रूपा बेन का बेटा जयंत और देवर सूरज तांती भरतपुर के अपना घर आश्रम में पहुंचे, जहां जैसे ही मां-बेटे का आमना सामना हुआ, तो दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट-फूटकर रोने लगे. वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए.

मां से मिलने के बाद जयंत ने बताया कि जब उसकी मां घर से निकली थी तब वह 12 साल का था. मां को पिता ने काफी ढूंढा जब उनका कुछ पता नहीं लगा, तो इसी गम में जयंत के पिता का निधन हो गया. घर में रूपा बेन के बड़ा बेटा जयंत, छोटा बेटा सनी और एक बेटी रह गई. तीनों बच्चों ने बड़ी कठिनाईयों में एक दूसरे को संभाला. जयंत ने मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया. हाल ही में जयंत की शादी भी पक्की हो गई है.