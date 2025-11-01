Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

10 साल बाद भरतपुर में मिले मां-बेटे, गले लगकर दोनों फूट-फूटकर रोए

Bharatpur News: भरतपुर में अपना घर आश्रम में 10 साल बाद जब मां-बेटे एक दूसरे से मिले, तो गले लगकर रोने लगे. 10 साल पहले मां मानसिक बिमारी के चलते घर से निकल आई थी. जो अब 10 सालों बाद मिली हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Devendra singh
Published: Nov 01, 2025, 11:21 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 11:21 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी दाल टिक्कड़ ट्राई किया क्या ? देखकर ही मुंह में आ जाएगा पानी!
8 Photos
Dal tikkad

राजस्थानी दाल टिक्कड़ ट्राई किया क्या ? देखकर ही मुंह में आ जाएगा पानी!

सर्दियों में बनाएं ऐसा राजस्थानी मूंगदाल हलवा, स्वाद ऐसा कि एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे!
8 Photos
Rajasthan famous Food

सर्दियों में बनाएं ऐसा राजस्थानी मूंगदाल हलवा, स्वाद ऐसा कि एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे!

मुंबई के झवेरी मार्केट से कम नहीं है जयपुर का जौहरी बाजार! शॉपिंग करने के लिए है बेस्ट जगह
7 Photos
jaipur news

मुंबई के झवेरी मार्केट से कम नहीं है जयपुर का जौहरी बाजार! शॉपिंग करने के लिए है बेस्ट जगह

राजस्थान में फिर से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ! 3 नवंबर से बदलेगा मौसम
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में फिर से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ! 3 नवंबर से बदलेगा मौसम

10 साल बाद भरतपुर में मिले मां-बेटे, गले लगकर दोनों फूट-फूटकर रोए

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर में अपना घर आश्रम में 10 साल बाद जब मां-बेटे एक दूसरे से मिले, तो गले लगकर रोने लगे. 10 साल पहले मां मानसिक बिमारी के चलते घर से निकल आई थी. परिजनों ने उन्हें काफी ढूंढा. जब वह नहीं मिली, तो उन्हें मरा हुआ समझ लिया. रूपा बेन असम से गुजरात के सूरत तक आई गई. अपना घर आश्रम ने उन्हें रेस्क्यू कर उनका इलाज किया, जिसके बाद उन्होंने अपने घर के बारे में बताया.

अपना घर आश्रम के सचिव बसंत लाल गुप्ता ने बताया कि रूपा बेन निवासी राजबाड़ी गांव जोरहट असम मानसिक रूप से बीमार होने के कारण साल 2015 में घर से निकल गई थी. उन्होंने घर से निकलने से पहले किसी से कुछ नहीं कहा. रूपा बेन के परिजनों ने उनकी हर जगह तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लगा. वह दर-दर भटकती रहीं.

13 दिसंबर 2018 को अपना घर आश्रम की टीम ने रूपा बेन को गुजरात के सूरत से रेस्क्यू किया. उस समय भी वह दिमागी रूप से बीमार थीं. उन्हें उपचार के लिए भरतपुर अपना घर आश्रम में भर्ती किया गया. लगातार उपचार के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, जिसके बाद उन्होंने जनवरी 2025 में अपना घर आश्रम प्रशासन को अपने घर के बारे में बताया. आश्रम की पुनर्वास टीम ने रूपा बेन के परिजनों से संपर्क किया.

आश्रम की टीम ने वीडियो कॉल के जरिए रूपा बेन के बेटे जयंत नायक से संपर्क किया. बेटा जयंत और रूपा बेन के देवर सूरज तांती ने उन्हें पहचान लिया. जब रूपा बेन के परिजनों को यह पता लगा कि वह जीवित हैं, तो उनके घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन जयंत आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी मां को लेने के लिए भरतपुर नहीं आ पाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आज रूपा बेन का बेटा जयंत और देवर सूरज तांती भरतपुर के अपना घर आश्रम में पहुंचे, जहां जैसे ही मां-बेटे का आमना सामना हुआ, तो दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट-फूटकर रोने लगे. वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए.

मां से मिलने के बाद जयंत ने बताया कि जब उसकी मां घर से निकली थी तब वह 12 साल का था. मां को पिता ने काफी ढूंढा जब उनका कुछ पता नहीं लगा, तो इसी गम में जयंत के पिता का निधन हो गया. घर में रूपा बेन के बड़ा बेटा जयंत, छोटा बेटा सनी और एक बेटी रह गई. तीनों बच्चों ने बड़ी कठिनाईयों में एक दूसरे को संभाला. जयंत ने मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया. हाल ही में जयंत की शादी भी पक्की हो गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBharatpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news