Naresh Meena: डूंगरी बांध को लेकर नरेश मीणा का बड़ा बयान, किसी भी सूरत में नहीं बनेगा डूंगरी बांध

Naresh Meena: सवाई माधोपुर में नरेश मीणा का भव्य स्वागत! डूंगरी बांध के खिलाफ सरकार पर हमला, कहा- 76 गांवों का विस्थापन बर्दाश्त नहीं। किसी भी सूरत में नहीं बनेगा बांध!

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Arvind singh
Published: Sep 11, 2025, 08:57 AM IST | Updated: Sep 11, 2025, 08:57 AM IST

Naresh Meena: राजस्थान के प्रमुख नेता नरेश मीणा आज जयपुर से सड़क मार्ग द्वारा सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. सवाई माधोपुर की सीमा में प्रवेश करते ही जस्ताना, मलारना चौड़, भाड़ोती, भारजा नदी मोड़ सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया. जेसीबी मशीनों पर चढ़कर लोगों ने नरेश मीणा पर पुष्प वर्षा की और जोरदार नारेबाजी के साथ उनका अभिनंदन किया.

इस दौरान नरेश मीणा ने सवाई माधोपुर के डूंगरी गांव में प्रस्तावित डूंगरी बांध निर्माण को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परियोजना के नाम पर 76 गांवों के विस्थापन की तैयारी कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

नरेश मीणा ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि डूंगरी बांध का निर्माण किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा का वादा किया और कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की सामाजिक और पर्यावरणीय संरचना को नुकसान पहुंचा सकती है. पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के तहत प्रस्तावित इस बांध के खिलाफ स्थानीय लोग पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं, और नरेश मीणा के इस बयान ने उनके आंदोलन को और बल दिया है.

स्वागत समारोह में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने नरेश मीणा के समर्थन में नारे लगाए. यह घटना सवाई माधोपुर में सरकार और स्थानीय नेताओं के बीच तनाव को और उजागर करती है. नरेश मीणा ने लोगों से एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया.

