Add Zee News as a Preferred Source
Panchayat chunav 2026 Bharatpur: भरतपुर जिले में बयाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कैर में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण महिला सरपंच मधुबाला ने विकास की नई इबारत लिख रही हैं. एक गृहिणी और गांव की सरपंच के रूप में वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही हैं. सुबह घरेलू काम निपटाने के बाद 10 बजे पंचायत कार्यालय में बैठकर लोगों की परेशानी सुनना, निर्माण स्थल पर खड़े रहकर खुद काम कराना और शाम को घर लौटकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाना उसकी रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा है, जो काम ग्राम पंचायत 15 साल में नहीं करा सकी, वह काम पहली बार सरपंच चुनी गई मधुबाला ने महज 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में कर दिखाया है.
 

Published: Jan 20, 2026, 12:23 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 12:23 PM IST

सुबह रसोई, दिन में पंचायत, शाम बच्चों के साथ, भरतपुर में आठवीं पास महिला सरपंच ने बदल दी गांव की तस्वीर

Panchayat chunav 2026 Bharatpur: करीब चार हजार की आबादी वाली इस पंचायत की तस्वीर तेजी से बदल रही है. गांव मेंं कीचड़ से भरे रास्तों की जगह अब सीसी रोड नजर आती है. स्वच्छता और शिक्षा व्यवस्था पर खास जोर दे रही हैं. शिक्षा विभाग से भोगीपुरा विधालय में छात्रों को पढ़ाई के लिए नए कमरों का निर्माण करवाया है. इसके अलावा दर्जनों बेघरों को मकान तथा ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव के विद्यालय में सामुदायिक शौचालय बनवाना उनकी अब तक की उपलब्धि है.

मधुबाला खुद ही पूरा कामकाज देखती
सबको साथ लेकर काम करने में विश्वास रखने वाली मधुबाला की कार्यशैली के विरोधी भी कायल हैं. एक साधारण परिवार में पली बढ़ी 62 वर्षीया मधुबाला जनवरी 2020 में कैर की सरपंच चुनी गई थी. पति रामबाबू आबकारी विभाग से रिटायर्ड है. ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि महिला जनप्रतिनिधि सिर्फ नाम की होती है, असल में काम उनके पति या बेटे संभालते हैं. लेकिन मधुबाला खुद ही पूरा कामकाज देखती हैं.

पंचायत कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनती
सरपंच मधुबाला घरेलू काम निपटाने के बाद पंचायत कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनती और उनका निराकरण कराती है. 15 साल बाद हल हुई आधा दर्जन गांव की जटिल समस्या, ग्राम पंचायत में बनी अब पक्की इंटर लॉकिंग सड़कें, कैर में जल निकासी का इंतजाम नहीं होने से पूरे गांव का पानी गांव की मुख्य सड़क पर भरा रहता है.

15 साल से थी समस्या
पिछले 15 साल से यह समस्या बनी हुई है. इससे न सिर्फ कैर के लोग बल्कि उपखंड मुख्यालय जाने वाले आधा दर्जन गांव के लोग कीचड़ व पानी के बीच उठते-पड़ते निकलने को मजबूर हैं. सरपंच मधुबाला ने इस समस्या को चुनौती के तौर पर लिया. उनके प्रयास रंग लाए. ग्राम पंचायत द्वारा पक्का सड़क निर्माण होने से बरसों पुरानी समस्या से ग्रामवासियों को निजात मिलने के साथ ही क्षेत्रवासियों के लिए उपखंड मुख्यालय की राह भी आसान हो जाएगी.

खुद खड़े रहकर करवाती हैं मजदूरों से काम
ग्राम पंचायत कैर में मृतकों के अंतिम संस्कार के समय लोगों को आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए सरपंच मधुबाला ने मुक्तिधाम श्मसान घाट का जीर्णोद्धार कराने का बीड़ा उठाया. उनके प्रयास रंग लाए. निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण और टिकाऊ हो , यह सुनिश्चित करने के लिए सरपंच कार्यस्थल पर खुद खड़ी रहकर अपनी देखरेख में मजदूरों से काम करवाती हैं.

