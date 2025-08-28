Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Karauli: सरकारी अस्पताल में प्रसूता और गर्भस्थ शिशु की मौत, चिकित्सक पर लापरवाही के आरोप

Rajasthan News: करौली के सरकारी अस्पताल में प्रसूता और गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद हड़कंप मच गया. परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Ashish chaturvedi
Published: Aug 28, 2025, 23:14 IST | Updated: Aug 28, 2025, 23:14 IST

Trending Photos

राजस्थान की ऐसी मिठाई जिसे देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी! कभी नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
rajasthani famous food

राजस्थान की ऐसी मिठाई जिसे देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी! कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

जयपुर में गणपति बप्पा का भव्य नगर भ्रमण, झूम उठा पूरा शहर - देखें तस्वीरें
5 Photos
Ganesh Chaturthi 2025

जयपुर में गणपति बप्पा का भव्य नगर भ्रमण, झूम उठा पूरा शहर - देखें तस्वीरें

राजस्थान का वो किला, जहां हर रोज लगती है भूतों की महफिल!
7 Photos
alwar news

राजस्थान का वो किला, जहां हर रोज लगती है भूतों की महफिल!

बीवी के कहने पर पुष्कर के गुलाबों से अर्क बनवाने वाला यह मुगल शासक था नशे का आदि!
7 Photos
pushkar

बीवी के कहने पर पुष्कर के गुलाबों से अर्क बनवाने वाला यह मुगल शासक था नशे का आदि!

Karauli: सरकारी अस्पताल में प्रसूता और गर्भस्थ शिशु की मौत, चिकित्सक पर लापरवाही के आरोप

Rajasthan News: करौली जिले के हिण्डौन स्थित जिला अस्पताल में गुरुवार को लोंगटीपुरा निवासी गर्भवती महिला ललिता गुर्जर और उनके गर्भस्थ शिशु की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई. परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगते हुए हंगामा किया. पुलिस और पीएमओ की समझाइश के बाद परिजन मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए.

परिजनों के अनुसार ललिता को गुरुवार सुबह प्रसव पीड़ा शुरू होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने बताया कि दोपहर को नर्स के कहने पर डॉक्टर दिनेश गुर्जर को बुलाने के लिए वे उनके घर गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वह नर्स से बात कर लेंगे. डॉक्टर ने पर्ची पर एक दवा भी लिखकर दी, जिसे परिजनों ने मेडिकल स्टोर से खरीदकर ललिता को दी. आरोप है कि दवा देने के बाद ललिता की तबीयत बिगड़ने लगी. इसके बाद नर्सिंग कर्मी ने ललिता को एक इंजेक्शन भी लगाया. इसके बाद महिला की और तबियत और बिगड़ी. सूचना पर डॉक्टर दिनेश अस्पताल पहुंचे और जांच के बाद ललिता को मरत घोषित कर दिया.

परिजनों का कहना है कि बुलाने के बावजूद डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे और मरीज को नहीं देखा, जिसके कारण ललिता और उनके गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई. आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और चिकित्सक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. डीएसपी, नई मंडी थाना पुलिस और अस्पताल के पीएमओ डॉ. पुष्पेंद्र गुप्ता, डिप्टी कंट्रोलर डॉ. ओपी मीणा ने परिजनों से समझाइश की. परिजनों ने चिकित्सक दिनेश गुर्जर व नर्सिंग कर्मी के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को प्राथमिकी पेश की. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news