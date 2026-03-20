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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का डीग दौरा, पूंछरी के लौठा में करेंगी गोवर्धन परिक्रमा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

President Droupadi Murmu Deeg Tour: डीग जिले में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का महत्वपूर्ण दौरा प्रस्तावित है. राष्ट्रपति गोवर्धन स्थित पूंछरी के लौठा पहुंचेंगी.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDevendra singh
Published:Mar 20, 2026, 02:06 PM IST | Updated:Mar 20, 2026, 02:06 PM IST

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का डीग दौरा, पूंछरी के लौठा में करेंगी गोवर्धन परिक्रमा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

President Droupadi Murmu Deeg Tour: राजस्थान के डीग जिले में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का महत्वपूर्ण दौरा प्रस्तावित है. राष्ट्रपति गोवर्धन स्थित पूंछरी के लौठा पहुंचेंगी, जहां वे श्री गिरिराज गोवर्धन की सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग में राजस्थान सीमा के अंतर्गत आने वाले करीब डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र की परिक्रमा करेंगी.

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पूरे क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोल्फ कार के माध्यम से परिक्रमा करेंगी, जिससे उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे.

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दौरे के दौरान श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिससे इस यात्रा का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है. राजस्थान सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम पूंछरी पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं और वे राष्ट्रपति के स्वागत की जिम्मेदारी निभाएंगे.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी इस दौरे में शामिल होने की संभावना है. डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल सहित पूरा प्रशासन कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा हुआ है. राष्ट्रपति का कार्यक्रम तय समय के अनुसार सुबह 9:25 बजे दानघाटी गोवर्धन से शुरू होगा और लगभग 10 बजे पूंछरी के लौठा पहुंचेंगी.

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