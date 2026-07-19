Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bharatpur
  • /केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

Bharatpur News: भरतपुर स्थित केवलादेव नेशनल पार्क में बढ़ते जल संकट के विरोध में घना बचाओ संघर्ष समिति ने पार्क के मुख्य द्वार पर सांकेतिक धरना दिया. समिति ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर पांचना बांध का पानी गंभीर नदी में छोड़ने की मांग की, ताकि पार्क की सूखती झीलों को बचाया जा सके.

Edited byAman SinghReported byDevendra singh
Published: Jul 19, 2026, 05:17 PM|Updated: Jul 19, 2026, 05:17 PM
केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग
Image Credit: UNESCO World HeritageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क पर जल संकट गहरा गया है. पार्क की झीलें फिर से सूखने लगी हैं, परिंदे पार्क से मुंह मोड़ रहे हैं. इसी के चलते आज घना बचाओ संघर्ष समिति द्वारा केवलादेव नेशनल पार्क के मुख्य गेट के बाहर शिक्षाविद आलोक शर्मा के नेतत्व में एक सांकेतिक धरना दिया गया.

धरने में लोगों ने इसमें भाग लेकर मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन

Add Zee News as a Preferred Source

धरने में पर्यावरण विद, पार्क के नेचर गाइड, रिक्शा पुलर, किसान, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, सीनियर सिटीजन, डॉक्टर्स सहित केवलादेव नेशनल पार्क से जुड़े लोगों ने इसमें भाग लिया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा. घना बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने मांग की है कि केवलादेव नेशनल पार्क को बचाने के लिए पांचना बांध का पानी गम्भीर नदी में छोड़ा जाए.

पांचना का पानी ही पार्क के लिए लाइफलाइन है उस पानी में ही पक्षियों के लिए नेचुरल फूड और वनस्पति है, जिससे पक्षी पार्क में नेस्टिंग करते हैं, प्रवास कर प्रजनन करते हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनियाभर से लोग यहां आते हैं. अगर पार्क के अंदर पानी नहीं रहा, तो परिंदे पार्क से मुंह मोड़ लेंगे और इस पार्क से विश्व विरासत का दर्जा भी छिन सकता है.

घना से जुड़ी है भरतपुर की अर्थव्यवस्था

घना से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलता है. भरतपुर की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है. संघर्स समिति के सदस्य शिक्षाविद आलोक शर्मा ने बताया कि पांचना के पानी के लिए जिस तरह करोली व सवाई माधोपुर में कमांड एरिया व केचमेंट एरिया के किसानों के बीच दो पक्षीय समझौता हुआ है, उसमें भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क को बचाने के लिए तीसरे पक्ष के रूप में केवलादेव बचाओ संघर्ष समिति को भी जोड़ा जाए, जिससे कि समय-समय पर पार्क को पानी मिल सके और यह पार्क जीवंत रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bharatpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:20 साल बाद पांचना बांध से आज छोड़ा जाएगा पानी, 13 हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

राजस्थान में फिर मानसून की होगी दमदार वापसी, इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

राजस्थान के 13 जिलों में खूब बरसेंगे बादल! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

पाली का "हर गंगा कुंड धाम" बना आस्था और रहस्य का केंद्र, गौमुख से 12 महीने बहता है जल

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, अगले 48 घंटे में इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, 10 जुलाई के बाद तबादलों पर नहीं होगी कोई चर्चा

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

नागौर दौरे पर तिलानेश गांव पहुंचे CM भजनलाल, किसानों संग खेत में किया काम, बच्चों को बांटी चॉकलेट

राजस्थान में 2 RAS अधिकारी APO, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

राजस्थान में सोने के भाव में अचानक आया तूफान, चांदी के रेट भी जारी, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

चांदीपुर वायरस के ये 4 लक्षण बच्चों के लिए हैं बेहद खतरनाक, डूंगरपुर की घटना के बाद तुरंत नोट कर लें एक्सपर्ट्स की ये सलाह

डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग

राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

डीग मदरसा कांड, नाबालिग की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ट्रस्ट संचालकों पर FIR दर्ज

झुंझुनूं बीडीके अस्पताल के अपने नियम? दवा काउंटर पर PCI गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, बिना पहचान दवा बांट रहे फार्मासिस्ट

फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से बारिश पकड़ेगी रफ्तार, IMD ने जारी किया अलर्ट

जयपुर के खजाना कांड में 'ऑडियो मिस्ट्री'! कौन बोल रहा था- 'आधी-आधी बांट लो सिल्लियां'?

"मेरे रहते नकली बीज और खाद बिके तो कृषि मंत्री रहने का कोई हक नहीं" - किरोड़ी लाल मीणा

राजस्थान में 'मातृ स्वास्थ्य' पर सरकार सख्त: अब मुख्य सचिव करेंगे डेली रिव्यू, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की हर 3 दिन में होगी ट्रैकिंग

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में 5 प्रसूताएं गंभीर, ICU में 3 महिलाओं का इलाज जारी

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

राजस्थान के 19 वर्षीय युवक ने बनाया स्मार्ट इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर, रिमोट और सेंसर से होगा कंट्रोल

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

1967 के शहीद के परिवार को अब तक नहीं मिली नौकरी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौत

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

बीमार सिपाहियों के भरोसे मेरी सुरक्षा! RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने CM भजनलाल और अमित शाह को पत्र लिख लौटाए सुरक्षाकर्मी

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

TAGS:
Bharatpur News
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग
Bharatpur News
2
Ajmer News
3
Rajasthan news
4
jhunjhunu news
5
Jaipur news