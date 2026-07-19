/केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क पर जल संकट गहरा गया है. पार्क की झीलें फिर से सूखने लगी हैं, परिंदे पार्क से मुंह मोड़ रहे हैं. इसी के चलते आज घना बचाओ संघर्ष समिति द्वारा केवलादेव नेशनल पार्क के मुख्य गेट के बाहर शिक्षाविद आलोक शर्मा के नेतत्व में एक सांकेतिक धरना दिया गया.

धरने में लोगों ने इसमें भाग लेकर मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन

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धरने में पर्यावरण विद, पार्क के नेचर गाइड, रिक्शा पुलर, किसान, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, सीनियर सिटीजन, डॉक्टर्स सहित केवलादेव नेशनल पार्क से जुड़े लोगों ने इसमें भाग लिया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा. घना बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने मांग की है कि केवलादेव नेशनल पार्क को बचाने के लिए पांचना बांध का पानी गम्भीर नदी में छोड़ा जाए.

पांचना का पानी ही पार्क के लिए लाइफलाइन है उस पानी में ही पक्षियों के लिए नेचुरल फूड और वनस्पति है, जिससे पक्षी पार्क में नेस्टिंग करते हैं, प्रवास कर प्रजनन करते हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनियाभर से लोग यहां आते हैं. अगर पार्क के अंदर पानी नहीं रहा, तो परिंदे पार्क से मुंह मोड़ लेंगे और इस पार्क से विश्व विरासत का दर्जा भी छिन सकता है.

घना से जुड़ी है भरतपुर की अर्थव्यवस्था

घना से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलता है. भरतपुर की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है. संघर्स समिति के सदस्य शिक्षाविद आलोक शर्मा ने बताया कि पांचना के पानी के लिए जिस तरह करोली व सवाई माधोपुर में कमांड एरिया व केचमेंट एरिया के किसानों के बीच दो पक्षीय समझौता हुआ है, उसमें भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क को बचाने के लिए तीसरे पक्ष के रूप में केवलादेव बचाओ संघर्ष समिति को भी जोड़ा जाए, जिससे कि समय-समय पर पार्क को पानी मिल सके और यह पार्क जीवंत रहे.

