भरतपुर में एयरबैग ने बचाई होटल मालिक की जान, पत्नी की मौके पर मौत

Rajasthan Accident: राजस्थान के भरतपुर जिले में हाईवे किनारे खड़े एक डंपर में कार जा घुसी. एयरबैग खुलने से बिजनेसमैन होटल मालिक की जान बच गई. वहीं पत्नी की मौत हो गई. महिला के पैर में फ्रैक्चर होने से प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जिसे कटवाने के बाद वापस घर लौट रहे थे. हादसा लखनपुर थाना क्षेत्र में NH-21 पर बीच शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ.
डेहरा मोड़ चौकी इंचार्ज एदल सिंह ने बताया कि मौलौनी गांव निवासी गौरव (32) अपनी पत्नी पूजा (30) के पैर का प्लास्टर कटवाने के लिए भरतपुर आया था. इलाज के बाद दोनों कार से वापस अपने गांव मौलौनी लौट रहे थे. इसी दौरान डहरा और पहरसर गांव के बीच उनकी कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से जा टकराई.
हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर एंबुलेंस से दोनों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पूजा को मृत घोषित कर दिया. एयरबैग खुलने से गौरव की जान बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
पत्नी की मौत के बाद हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर बैठा गौरव रोता रहा. जिसे सूचना पर पहुंचे परिजनों ने संभाला. जानकारी के अनुसार, करीब 20 दिन पहले घरेलू काम करते समय महिला स्लिप हो गई थी. जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था. भरतपुर के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था. इसलिए उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था.
शुक्रवार 2 जनवरी को गौरव पत्नी के पैर का प्लास्टर कटवाने के लिए कार से भरतपुर आया था. प्लास्टर कटवाने के बाद वापस लौटते समय हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, मौलौनी गांव में पुल के पास गौरव की गंगा के नाम से होटल है. गौरव ने बताया कि उसके दो बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बच्चा 6 साल का है और छोटी बेटी 2 साल की है. पूजा और गौरव की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी.
