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डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

Rajasthan News: डीग जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के मील का मदरसा में सेप्टिक टैंक की जहरीली गैस से बड़ा हादसा हो गया. सफाई के लिए टैंक में उतरी छात्राएं बेहोश हो गईं. बता दें कि यह मदरसा राजस्थान के मेवात इलाके का सबसे बड़ा मदरसा है, जिसके अंदर करीब 3500 विद्यार्थी तालीम लेते हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDevendra singh
Published: Jul 17, 2026, 09:44 PM|Updated: Jul 17, 2026, 09:44 PM
डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान
Image Credit: डीग जिले के सीकरी इलाके के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के मील का मदरसा में सेप्टिक टैंक में उतरने से हुआ बड़ा हादसा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Deeg News: राजस्थान के डीग जिले के सीकरी इलाके के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के मील का मदरसा में शुक्रवार शाम सेप्टिक टैंक की जहरीली गैस से बड़ा हादसा हो गया. टैंक में सफाई के लिए उतरी छात्राओं को बचाने के प्रयास में एक के बाद एक छात्राएं अंदर जाती चली गईं और दम घुटने से बेहोश हो गईं. इस हादसे में हरियाणा के सांगरस निवासी 17 वर्षीय छात्रा रोहिल पुत्री अब्दुल रहीम की मौत हो गई, जबकि 12 छात्राएं और एक युवक अचेत हो गए. सभी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

सेप्टिक टैंक की एक पट्टी कुछ दिन पहले टूटी थी

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जानकारी के अनुसार मदरसा परिसर में स्थित सेप्टिक टैंक की एक पट्टी कुछ दिन पहले टूट गई थी. इसके बाद टैंक की मशीनों से सफाई कराई गई थी, लेकिन एक हिस्से में थोड़ा मलबा रह गया था. शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे कुछ छात्राओं ने स्वयं ही शेष मलबा साफ करने की बात कही और टैंक में उतर गईं. अंदर मौजूद जहरीली गैस के प्रभाव से वे बेहोश हो गईं. बताया गया कि पहली छात्राओं को बचाने के लिए अन्य छात्राएं भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के एक-एक कर टैंक में उतरती चली गईं.

डीग जिले के सीकरी इलाके के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के मील का मदरसा में सेप्टिक टैंक में उतरने से हुआ बड़ा हादसा.

छात्राओं को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश निवासी तारिफ भी हुआ बेहोश

इसी दौरान सभी जहरीली गैस की चपेट में आ गईं. छात्राओं को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश निवासी तारिफ पुत्र महबूब भी टैंक में उतरा, लेकिन वह भी बेहोश हो गया. मदरसा के मौलवी अरशद ने बताया कि टैंक की अधिकांश सफाई पहले ही मशीनों से कराई जा चुकी थी. बचा हुआ मलबा हटाने के दौरान यह हादसा हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया.

हादसे में कौन-कौन हुआ बेहोश

हादसे में बेहोश होने वालों में समा पुत्री साजिद निवासी जमालगढ़ए इक्शा, लानया पुत्र जकरिया निवासी गुलपाड़ा, मनीषा निवासी दिहाड़ा, हमसीरा पुत्री अहमद निवासी दिहाना, असमां पुत्री जाकिर निवासी सिरोली, नाहिदा पुत्री दीन मोहम्मद निवासी कुहडैरा हरियाणा, अफरोस पुत्री इरशाद निवासी डामनियावास सहित अन्य छात्राएं शामिल हैं. बेहोश हुई छात्राओं को अलवर में उपचार के लिए ले जाया गया है. दस जनों को पहले स्थानीय स्तर पर उपचार कराया गया, जबकि तीन छात्राओं को सीधे ही अलवर ले जाया गया.

मदरसे में करीब 3500 विद्यार्थी लेते हैं तालीम

मील का मदरसा में करीब 3500 विद्यार्थी तालीम लेते हैं, जिनमें 1500 छात्राएं और करीब 2 हजार छात्र हैं. पुलिस ने मृत छात्रा के शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

डीग कलक्टर ने अलवर कलक्टर से फोन पर की बातचीत

सीकरी के मील का मदरसा में सेप्टिक टैंक हादसे मामले में डीग कलक्टर मयंक मनीष ने की अलवर कलक्टर अर्तिका शुक्ला से फोन पर बातचीत की है. हादसे में घायल हुई छात्राओं को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने दोनों के बीच फोन पर बात हुई. इसी के साथ ही तहसीलदार सीकरी को भी अलवर रवाना किया गया है. प्रशासन ने घटनास्थल पर अतिरिक्त जाब्ता भी लगा दिया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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