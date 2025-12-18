Bharatpur: RBM अस्पताल की मॉर्च्युरी पर लगे पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे, जानें क्या है वजह

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में कल एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक के परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए गुरुवार सुबह 9 बजे से इंतजार करते रहे. साढ़े तीन घंटे के बाद पोलिसकर्मी शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहुंचे, जिसके बाद मृतक के परिजनों का गुस्सा फूट गया और पुलिसकर्मियों के सामने उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया.

प्रदीप कुमार ने बताया कि हरेंद्र सिंह (32) मेरी मौसी का लड़का है. कल हमारे पास रात 8 बजे फोन आया कि हरेंद्र गंभीर हालत में आरबीएम अस्पताल में आप तुरंत अस्पताल आ जाइये. परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो, हरेंद्र की मौत हो चुकी थी. हरेंद्र की कैसे मौत हुई है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है. हरेंद्र का शव मॉर्च्युरी में रखा हुआ है. पिछले 4 घंटे से पुलिस का इंतजार किया जा रहा है लेकिन पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए नहीं आई है.

चिकसाना थाने पर फोन भी किया तो वह यह कह रहे हैं की 10 मिनट में आ रहे हैं. कभी कहते हैं कि एसपी ऑफिस में मीटिंग है. पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही. हमें यह भी नहीं पता कि हरेंद्र की मौत कैसे हुई है.

जीतू ने बताया कि हरेंद्र मेरा बड़ा भाई है. हम CM की ग्राम पंचायत अटारी में रहते हैं. हमारा गांव कोठेन खुर्द में रहते हैं. हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि हम पोस्टमार्टम के लिए पुलिस का इंतजार कर रहे हैं लेकिन, पुलिस नहीं आई है. जब हमारी ग्राम पंचायत के CM होते हुए भी ऐसा व्यवहार हो रहा है तो, आमजन के साथ क्या व्यवहार होता होगा. पुलिस ने हमें कोई सूचना भी नहीं दी है कि वह कब तक आएंगे.

कल रात 8 बजे करीब हरेंद्र अपनी स्कूटी के साथ एक सांड से टकरा गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस की गाड़ी से हरेंद्र को अस्पताल पहुंचाया गया था. हरेंद्र कि 4 साल पहले शादी हुई थी. उसके पास कोई बच्चा नहीं था. हरेंद्र का सेलेक्शन फूड इंस्पेक्टर के लिए हो गया था. हालांकि उसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था. कल उसे दोस्तों से ऊंचा नगला की तरफ फोन कर बुलाया था और वहां से वह लौट रहा था.

