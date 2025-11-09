Zee Rajasthan
राजस्थान का वो मंदिर, जहां लूटपाट के बाद डाकू टेकते थे माथा!

Teela Wali mata Mandir: राजस्थान के जिले के बयाना उपखंड क्षेत्र में माता रानी का एक ऐसा मंदिर है, जहां लूटपाट के बाद डाकू माता टेकने आते थे. जानिए कहानी. 

Published: Nov 09, 2025, 04:01 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 04:07 PM IST

Teela Wali mata Mandir: राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना उपखंड क्षेत्र के थाना डांग गांव के पास मिट्टी के विशाल टीलों के बीच स्थित है प्रसिद्ध चामुंडा माता का मंदिर है, जिसे लोग 'टीले वाली माता' के नाम से जानते हैं.

यह मंदिर अपने रहस्यमयी इतिहास और आस्था के संगम के लिए प्रसिद्ध है. कहा जाता है कि पुराने समय में यह इलाका डाकुओं का गढ़ माना जाता था.

ग्रामीणों ने बताया कि चामुंडा माता मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था है कि यहां कोई भी निःसंतान स्त्री यहां पुत्र की प्राप्ति की मनोकामना मांगती है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है.

साथ की यहां बताया जाता है कि यहां से एक समय राजा अपने वाहन के साथ मंदिर के सामने से निकल रहा था लेकिन माता के दर्शन कर के नहीं गया, जिससे थोड़ी दूर जाने के बाद राजा के वाहन में आग लग गई थी.

साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि आसपास का घना डांग क्षेत्र जो मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर है. कभी डाकुओं का ठिकाना हुआ करता था.

ऐसा कहा जाता है कि डाकू जब लूटपाट से लौटते थे तो सबसे पहले माता के दर्शन करने यहीं पहुंचते थे, वे चामुंडा माता के चरणों में घंटा चढ़ाकर सफलता का आशीर्वाद लेते थे. कई समय के साथ डाकुओं का युग भले ही खत्म हो गया लेकिन टीले वाली माता की आस्था आज भी उतनी ही अटूट है.

यहां आसपास के गांवों से लोग दर्शन करने आते हैं. इसके अलावा यह मंदिर मिट्टी के टीलों और डांग में होने के कारण यहां मोबाइल नेटवर्क भी बहुत कम आते हैं.

डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

