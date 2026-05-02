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Rajasthan Crime: प्रेमिका के घरवालों ने काट दिया प्रेमी के पिता का गला, जंगल में मिला शव

Rajasthan Crime: राजस्थान के डीग जिले के पहाड़ी थाना इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया.  प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी के पिता की हत्या कर जंगल में शव फेंक डाला.  

Edited bySneha AggarwalReported byDevendra singh
Published: May 02, 2026, 08:43 PM|Updated: May 02, 2026, 08:51 PM
Rajasthan Crime: प्रेमिका के घरवालों ने काट दिया प्रेमी के पिता का गला, जंगल में मिला शव
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Deeg Murder News: राजस्थान के डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के जंगल में शनिवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिला. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहाड़ी सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया. परिजनों को घटना की जानकारी दी गई.
मृतक की पहचान कठुआ जम्मू निवासी अब्दुल्ला खान के रूप में हुई है. उनके भाई नजीर अहमद ने पहाड़ी थाने में पांच लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है. नजीर अहमद ने पुलिस को बताया कि अब्दुल्ला खान का छोटा बेटा हयात खान, दहाना निवासी इस्लाम पुत्र रसीद की बेटी को भगा ले गया था. इस मामले में सामाजिक पंचायत के जरिए समझौता हो गया था.

खाना खाने के बाद घर ठहराया
रिपोर्ट में बताया गया कि 1 मई की रात करीब 9 बजे पहाड़ी में खाना खाने के बाद इस्लाम और उसके परिवार के कुछ लोग दो गाड़ियों में पहाड़ी आए. वे अब्दुल्ला खान और उनके भतीजे वहीद खान सहित तीन लोगों को अपने साथ दहाना ले गए.
वहां तीनों को समी खान के घर ठहराया गया नजीर अहमद ने रिपोर्ट में बताया कि समी खान पुत्र बसी, इस्लाम पुत्र रसीद, वसीम पुत्र समी (सभी निवासी दहाना), रफीक पुत्र सुल्तान (निवासी इखनका), नासिर पुत्र जफर(निवासी इखनका) और 3-4 अन्य व्यक्ति कमरे में घुसे। वे मोहम्मद अब्दुल्ला को एक गाड़ी में डालकर ले गए. समी खान घर पर रुक गया.

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भाई ने पूछा तो बोले-पेट में दर्द
जब नजीर अहमद को पता चला कि उनके भाई को गाड़ी में ले जाया गया है, तो उन्होंने समी खान से पूछा. समी खान ने बताया कि अब्दुल्ला खान के पेट में दर्द हो गया था. इसी बात पर नजीर अहमद को उन लोगों पर शक हुआ.

अगली सुबह नजीर अहमद को सूचना मिली कि उनके भाई अब्दुल्ला की हत्या कर शव सड़क पर फेंक दिया गया है. मृतक के भाई की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्जकर लिया है. मामले की जांच थाना सीआई योगेंद्र सिंह को सौंपी गई है. पुलिस घटना की गहनता सें जांच कर रही है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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