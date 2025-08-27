बयाना-भरतपुर हाईवे पर ज्वेलर से लूट, पहले रोककर मारी गोली, फिर...

Rajasthan Crime: राजस्थान के बयाना-भरतपुर स्टेट हाईवे पर बुधवार शाम ज्वेलर्स से हुई लूट व गोलीकांड की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स को रोककर गोली मार दी और 80 हजार रुपए नकद व ज्वेलरी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

सूचना पर एसपी दिगंत आनंद, एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत, सीओ कृष्णराज जांगिड़ और एसएचओ बाबूलाल गुर्जर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. घायल पिंटू सोनी को तत्काल आरबीएम अस्पताल, भरतपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

जानकारी के अनुसार, बयाना कस्बे के गांधी चौक निवासी ज्वेलर्स पिंटू सोनी बुधवार शाम करीब 6 बजे गांव बीरमपुरा स्थित अपनी दुकान बंद कर बाइक से बयाना लौट रहे थे. इसी दौरान सालाबाद रेलवे फाटक के पास पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रुकवा लिया.

बदमाशों ने पिस्टल निकालकर व्यापारी को गोली मार दी, जो उनकी जांघ में लगी. इसके बाद आरोपी उनके पास मौजूद करीब 80 हजार रुपए नकद और ज्वेलरी से भरा बैग लूटकर भरतपुर की ओर फरार हो गए. एसपी दिगंत आनन्द ने बताया कि घटना के बाद पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं.

बदमाशों की तलाश में भरतपुर जिले के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. जल्द ही बदमाश पुलिस गिरफ्त में होंगे. हर एंगल से जांच कर रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि हाईवे पर पुलिस गश्त नहीं होने से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

उधर घटना के विरोध में बयाना सर्राफा संघ ने गुरुवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है. संघ अध्यक्ष मुकेश सोनी ने बताया कि सभी व्यापारी कटरा बाजार में एकत्र होकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे और व्यापारियों की सुरक्षा की मांग करेंगे.