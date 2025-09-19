Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हत्या या आत्महत्या... डीग में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: डीग जिले में खोह थाने के गांव हिंगोटा में एक 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है. ससुराल वालों का कहना है कि विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Devendra singh
Published: Sep 19, 2025, 08:33 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 08:33 PM IST

Trending Photos

उदयपुर में मानसून का दौर जारी! मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
6 Photos
Udaipur Weather

उदयपुर में मानसून का दौर जारी! मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

दिवाली की लंबी छुट्टियों का करें सही इस्तेमाल! उदयपुर के इन जगहों की करें सैर
8 Photos
Travel Story

दिवाली की लंबी छुट्टियों का करें सही इस्तेमाल! उदयपुर के इन जगहों की करें सैर

दशहरा पर बनाएं राजस्थान की ये खास मिठाई, स्वाद ऐसा जो रिश्तों में घोल दे मिठास!
7 Photos
Churma ladoo

दशहरा पर बनाएं राजस्थान की ये खास मिठाई, स्वाद ऐसा जो रिश्तों में घोल दे मिठास!

क्यों 300 साल से वीरान पड़ा है राजस्थान का यह गांव? जहां रात होते ही सुनाई देती हैं अजीब आवाजें!
8 Photos
rajasthan quiz

क्यों 300 साल से वीरान पड़ा है राजस्थान का यह गांव? जहां रात होते ही सुनाई देती हैं अजीब आवाजें!

हत्या या आत्महत्या... डीग में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: राजस्थान के डीग जिले में खोह थाने के गांव हिंगोटा में एक 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है. ससुराल वालों का कहना है कि विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं पीहर पक्ष हत्या का आरोप लगा रहा है.

खोह पुलिस थाने के गांव हिंगोटा निवासी महिला जाहिदा की आत्महत्या करने की सूचना पर खोह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर डीग अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतका के पिता कमरुद्दीन का आरोप है कि मृतका के पति और उसका ससुर दहेज के लिए आए दिन परेशान करते थे. कई बार हमने गांव हिंगोटा जाकर समझाइस की, लेकिन वह नहीं माने और लगातार मेरी बेटी के साथ मारपीट करते रहे. इसके बाद मेरी बेटी जाहिदा ने परेशान होकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

मृतका के पिता ने बताया कि गांव के लोगों ने ही उन्हें फोन कर बताया कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा ली है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है. जब हम गांव हिंगोटा पहुंचे, तो ससुराल वालों ने उसको चारपाई पर लेटा रखा था. मृतका की शादी 2023 में ऊचेंडा जुरहरा से हिंगोटा निवासी जाहिद के साथ हुई थी.

खोह थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि हमें सूचना मिली कि एक विवाहिता ने गांव हिंगोटा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो विवाहिता को चारपाई पर लिटा रखा था.

पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर डीग अस्पताल मे पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBharatpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news