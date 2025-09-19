हत्या या आत्महत्या... डीग में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: डीग जिले में खोह थाने के गांव हिंगोटा में एक 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है. ससुराल वालों का कहना है कि विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
Rajasthan Crime: राजस्थान के डीग जिले में खोह थाने के गांव हिंगोटा में एक 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है. ससुराल वालों का कहना है कि विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं पीहर पक्ष हत्या का आरोप लगा रहा है.
खोह पुलिस थाने के गांव हिंगोटा निवासी महिला जाहिदा की आत्महत्या करने की सूचना पर खोह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर डीग अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
मृतका के पिता कमरुद्दीन का आरोप है कि मृतका के पति और उसका ससुर दहेज के लिए आए दिन परेशान करते थे. कई बार हमने गांव हिंगोटा जाकर समझाइस की, लेकिन वह नहीं माने और लगातार मेरी बेटी के साथ मारपीट करते रहे. इसके बाद मेरी बेटी जाहिदा ने परेशान होकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.
मृतका के पिता ने बताया कि गांव के लोगों ने ही उन्हें फोन कर बताया कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा ली है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है. जब हम गांव हिंगोटा पहुंचे, तो ससुराल वालों ने उसको चारपाई पर लेटा रखा था. मृतका की शादी 2023 में ऊचेंडा जुरहरा से हिंगोटा निवासी जाहिद के साथ हुई थी.
खोह थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि हमें सूचना मिली कि एक विवाहिता ने गांव हिंगोटा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो विवाहिता को चारपाई पर लिटा रखा था.
पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर डीग अस्पताल मे पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
