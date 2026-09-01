/हवालात से फरार हार्डकोर अपराधी की पुलिस से मुठभेड़! हथियार छीनकर की फायरिंग

Deeg News: डीग जिले के बृजनगर कस्बे के नदबई रोड पर राठा भट्टा के पास मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सीकरी थाने की हवालात से फरार हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ टिल्ला यादव को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम से उसकी मुठभेड़ हो गई. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने घिरने के बाद एक पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली उसके पैर में लगी. घायल आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया और अस्पताल में भर्ती कराया है.

सीकरी थाने की हवालात से हुआ था फरार

विक्रम उर्फ टिल्ला यादव 29 अगस्त को सीकरी थाने की हवालात से फरार हो गया था. इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी. जिला पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले के निर्देशन में डीएसटी प्रभारी सुल्तान सिंह के नेतृत्व में डीएसटी और सीकरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई थी. पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी. इसी दौरान उसके बृजनगर कस्बे के नदबई रोड स्थित राठा भट्टा के पास होने की सूचना मिली. पुलिस के मुताबिक, टीम ने आरोपी को घेर लिया. खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर आरोपी ने पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिया और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली आरोपी के पैर में लगी. इसके बाद वह घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

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अस्पताल में भारी पुलिस जाप्ता

घायल आरोपी को तत्काल बृजनगर के राजकीय उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. सूचना मिलते ही DSP रामनाथ सिंह गुर्जर और बृजनगर थानाधिकारी लाखन सिंह भारी पुलिस जाप्ते के साथ अस्पताल पहुंचे. सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल परिसर में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने आरोपी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

17 आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, विक्रम उर्फ टिल्ला यादव के खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं. हवालात से फरारी के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी. मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर फरारी और पुलिसकर्मी से हथियार छीनने सहित पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है.