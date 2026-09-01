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हवालात से फरार हार्डकोर अपराधी की पुलिस से मुठभेड़! हथियार छीनकर की फायरिंग

Rajasthan News: डीग के बृजनगर में हवालात से फरार हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ टिल्ला यादव की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. आरोपी ने पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Devendra singh
Published:Sep 01, 2026, 11:26 PM IST | Updated:Sep 01, 2026, 11:26 PM IST
हवालात से फरार हार्डकोर अपराधी की पुलिस से मुठभेड़! हथियार छीनकर की फायरिंग
Image Credit: डीग के बृजनगर में हवालात से फरार हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ टिल्ला यादव की पुलिस से मुठभेड़ हो गई.

Deeg News: डीग जिले के बृजनगर कस्बे के नदबई रोड पर राठा भट्टा के पास मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सीकरी थाने की हवालात से फरार हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ टिल्ला यादव को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम से उसकी मुठभेड़ हो गई. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने घिरने के बाद एक पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली उसके पैर में लगी. घायल आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया और अस्पताल में भर्ती कराया है.

सीकरी थाने की हवालात से हुआ था फरार
विक्रम उर्फ टिल्ला यादव 29 अगस्त को सीकरी थाने की हवालात से फरार हो गया था. इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी. जिला पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले के निर्देशन में डीएसटी प्रभारी सुल्तान सिंह के नेतृत्व में डीएसटी और सीकरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई थी. पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी. इसी दौरान उसके बृजनगर कस्बे के नदबई रोड स्थित राठा भट्टा के पास होने की सूचना मिली. पुलिस के मुताबिक, टीम ने आरोपी को घेर लिया. खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर आरोपी ने पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिया और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली आरोपी के पैर में लगी. इसके बाद वह घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

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अस्पताल में भारी पुलिस जाप्ता
घायल आरोपी को तत्काल बृजनगर के राजकीय उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. सूचना मिलते ही DSP रामनाथ सिंह गुर्जर और बृजनगर थानाधिकारी लाखन सिंह भारी पुलिस जाप्ते के साथ अस्पताल पहुंचे. सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल परिसर में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने आरोपी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

17 आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, विक्रम उर्फ टिल्ला यादव के खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं. हवालात से फरारी के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी. मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर फरारी और पुलिसकर्मी से हथियार छीनने सहित पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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