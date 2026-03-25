भरतपुर में खौफनाक वारदात! ज्वेलर को घर से 100 मीटर पहले गले में मारी गोली

Bharatpur News: भरतपुर जिले में बाइक पर आए 2 बदमाशों ने ज्वेलर के गले में गोली मारकर हत्या कर दी. बदमाश सोने-चांदी से भरा बैग लूट ले गए. ज्वेलर अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे था.

घर से 100 मीटर पहले बदमाशों ने उनको गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर लोग दौड़कर मौके पर आए और ज्वेलर को अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वारदात नदबई की पंजाबी कॉलोनी में हुई. घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने नदबई पुलिस थाने के सामने शव रखककर प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. घटना से व्यापारी वर्ग सहित आमजन में गहरा आक्रोश है. घटना की सूचना पर एसपी दिगन्त आनन्द नदबई पहुंचे और आरोपियों की जल्द पहचानकर गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाही करने की बात कही. साथ ही व्यापरियों से समझाइश कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया,सुबह शव का पोस्टमार्टम किया जावेगा.

स्थानीय निवासी सुभाष सोनी ने बताया- ज्वेलर योगेंद्र चौपड़ा (45) पुत्र शांति स्वरूप बुधवार शाम करीब 7:15 बजे नगर तिराहे पर स्थित अपनी दुकान से स्कूटी पर घर लौट रहे थे. जब वह अपने घर से 100 मीटर दूर थे, तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने योगेंद्र को गोली मार दी, जो उसके गले में लगी. गोली लगते ही योगेंद्र स्कूटी के साथ नीचे गिर गया. बदमाश योगेंद्र का सोने-चांदी से भरा बैग लेकर भाग गए. बदमाश नगर रोड की तरफ से आए थे और गलियों के अंदर से होते हुए भाग निकले.

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योगेंद्र जेवरात से भरा ये बैग सुबह घर से दुकान पर लेकर जाता था और शाम को घर लाता था. वारदात के बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर आए और योगेंद्र को नदबई अस्पताल ले गए. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में व्यापारी और कस्बे के लोग अस्पताल पहुंच गए. लोगों ने यहां प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. लोगों ने शव को स्ट्रेचर पर रखा और मुख्य बाजार से रैली निकालते हुए थाने के सामने ले गए.

लोगों ने थाने के सामने भी जमकर नारेबाजी की. लोगों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. उन्होंने कहा- जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता है, शव का पोस्टमॉर्टम नहीं करवाएंगे. योगेंद्र के परिवार में उसकी मां के अलावा छोटा भाई, पत्नी, बेटा और बेटी है. योगेंद्र के पिता का निधन हो चुका है.

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