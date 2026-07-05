Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bharatpur
  • /दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

Rajasthan News: भरतपुर के सेवर इलाके में 2 जुलाई को झाड़ियों में मिला युवक शव सुगम (22) का निकला. भाई ने दोस्त दिनेश गुर्जर पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDevendra singh
Published: Jul 05, 2026, 07:24 PM|Updated: Jul 05, 2026, 07:24 PM
दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव
Image Credit: भरतपुर में दोस्त ने की अपने दोस्त की हत्याSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: भरतपुर के सेवर थाना इलाके में 2 जुलाई को झाड़ियों में एक युवक का शव मिला था. आज उसकी शिनाख्त हो गई है. मृतक के भाई का कहना है कि सुगम के दोस्त ने ही उसकी हत्या की है. जिसके बाद शव झाड़ियों में फेंक दिया है.

राजस्थान पुलिस की कर रहा था तैयारी
केशव निवासी नगला छतरी थाना लखनपुर ने बताया कि मेरा बड़ा भाई सुगम (22) भरतपुर में किराए पर कमरा लेकर रहता था. वह ब्लिंकिट में पार्ट टाइम नौकरी और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था. सुगम ने वैष्णव धर्मशाला में किराए पर कमरा ले रखा था. सुगम मोबाइल के जरिए परिवार के संपर्क में रहता था.

Add Zee News as a Preferred Source

1 जुलाई को अपनी बहन से की थी बात
1 जुलाई को सुगम ने अपनी बहन भूपेश को फोन किया. सुगम ने अपनी बहन को बताया कि वह अपने दोस्त दिनेश गुर्जर के पास जा रहा है. दिनेश गुर्जर एम्युनेशन डिपो में फायरमैन पर तैनात है. 2 जुलाई को उसे दिल्ली पेपर देने के लिए जाना है. बहन से बात करने के बाद सुगम अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया. शाम करीब 6 बजे भूपेश ने वापस अपने भाई सुगम को फोन किया. भूपेश ने यह बात अपने परिवार वालों को बताई. परिजन 3 दिन तक सुगम को ढूंढते रहे. उसका कुछ पता नहीं लगा. कल परिजनों को पता लगा कि सुगम का शव आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखा हुआ है. तब उन्होंने अस्पताल में आकर सुगम के शव की शिनाख्त की थी.

झाड़ियों में मिला था युवक का शव
दूसरी तरफ 2 जुलाई को सेवर पुलिस को सूचना मिली थी कि विजय हॉस्पिटल के पास झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ है. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को मॉर्च्युरी में रखवाया गया. सुगम की जीभ निकली हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर FSL की टीम बुलाकार मौके से साक्ष्य जुटाए थे.

दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप
सुगम के भाई का आरोप है कि दिनेश गुर्जर ने ही उसकी हत्या की है. क्योंकि सुगम का शव दिनेश के सरकारी क्वार्टर से 5 सौ मीटर की दूरी पर पाया था. उसने ही सुगम की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका है. सेवर थाने SI करतार सिंह ने बताया कि 2 जुलाई को झाड़ियों में एक शव मिला था. आज उसकी शिनाख्त हो गई है. मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. परिजनों ने FIR दर्ज करवा दी है. मामले की जांच की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

कोटपुतली में सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम की बेरहमी से मौत, बाद में शव को दफनाया

एक घंटे में दो बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा भरतपुर, जानें आखिर क्यों बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

डेनिस हत्याकांड में 14 गिरफ्तार, लेकिन 50 हजार का इनामी बदमाश अब भी गिरफ्त से दूर

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर रोड रेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

PM मोदी के रिफाइनरी उद्घाटन पर डोटासरा का हमला, बोले- BJP सरकार की गलत नीति के कारण 80 हजार करोड़ रुपए लगे

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसफर की नई तारीख घोषित, लाखों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज गरजेंगे बादल, गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

Gold Silver Price Today: सोने के दाम फिसले, चांदी नहीं बदली! पढ़ें जयपुर के सर्राफा बाजार से बड़ा अपडेट

जोधपुर में एलडीसी परीक्षा शुरू, देर से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश

जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 3 भाइयों की हुई मौत

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

'राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं'... जोधपुर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

सीकर में पहली बारिश बनी आफत, पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा

राजस्थान में अगले 5 दिन मानसून का महाअटैक! जयपुर-अलवर समेत 30 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा, सेना के वाहन और एम्बुलेंस की टक्कर में तीन की मौत

बीकानेर पहुंचे अभिनेता अवतार गिल, बोले- शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ने भी नहीं अपनाया शॉर्टकट

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, इन 20 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

जैसलमेर में आसमान से बरसी आफत! होटल की छत से उड़ा सोलर प्लांट, मलबे में दबे दादा और दो मासूम पोते!

रेगिस्तान में हरियाली का महाकुंभ! 11 हजार खेजड़ी के पौधों ने रचा इतिहास, 363 महिलाओं की गूंज से गूंजा सुजानदेसर

Monsoon Update: मानसून की पहली बारिश में भीगा जोधपुर, झुलसा देने वाली गर्मी से मिली राहत

डेनिस हत्याकांड में 14 गिरफ्तार, लेकिन 50 हजार का इनामी बदमाश अब भी गिरफ्त से दूर

दूधिया सफेद, शाही चाल... अब बीकानेर के नुकरा घोड़े को मिलेगा दुनिया भर में वैज्ञानिक पहचान

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बोलेरो से रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला, साइड देने के विवाद में मारपीट

पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

एक घंटे में दो बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा भरतपुर, जानें आखिर क्यों बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

PM मोदी ने राजस्थान में खोला विकास का पिटारा, मेट्रो, रिफाइनरी और 50 हजार सरकारी नौकरियों की दी सौगात

भरतपुर में जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, 13 लोग गंभीर घायल

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

धौलपुर-करौली हाईवे पर बड़ा हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 32 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर

Good News: राजस्थान में रिफाइनरी, 1 मिलियन टन पेट्राेल तैयार होगा, खुलेंगे 300 से अधिक पेट्रोल पंप

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

सिरोही के हॉस्टल में बच्चों से यौन शोषण! ईमेल शिकायत से खुला बड़ा राज, अब जांच तेज

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुटबाजी हावी, शेरनी तारा के शावक की मौत के बाद फिर विवादों में

राजस्थान के तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

TAGS:
Rajasthan Crime
Rajasthan news
Bharatpur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव
Rajasthan Crime
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthann news
4
Jodhpur News
5
Rajasthan Crime