भरतपुर में बेसुध मिली दो नाबालिग, होश आने पर बतायी आपबीती, सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Rajasthan Crime: राजस्थान के भरतपुर-मथुरा मार्ग पर चिकसाना थाना इलाके में गांव हथेनी में पुलिया के पास खेतों में दो नाबालिग लड़कियां बदहवास और अर्द्ध बेहोशी की हालत में मिलीं. जिन्हें ग्रामीण महिलाओं ने स्थानीय लोगों की मदद से जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया है.
आरोप है कि दोनों सगी बहिनों के साथ कुछ मनचलों ने छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला कर जमकर मारपीट की और उन्हें घायल अवस्था मे छोड़कर फरार हो गए. मारपीट से घायल दोनों सगी बहिनों को ग्रामीण महिलाओं ने स्थानीय लोगों की मदद से जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया है.
दोनों बच्चियां गांव हथेनी की रहने वाली हैं. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को दोनों घायल बेटियों ने बताया कि कुछ मनचले उनका कुछ दिन से पीछा कर रहे थे. कल कुछ युवक एक गाड़ी में सवार होकर आए और उनको रोककर उनसे छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की.
आरोपी एक बच्ची से उसका मोबाइल भी छीनकर फरार हो गए. आरोपियों ने उनको तमंचे की नोंक पर धमकाया और मारपीट की. ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को घटना की जानकारी दी. वहीं मामले में एएसपी महिला अपराध शंकरलाल ने अस्पताल में दोनों घायल बेटियों से घटना के बारे में जानकारी ली.
बेटियों ने पुलिस को बताया कि वह आरोपीयों को सामने आने पर पहचान सकती हैं. पीड़ित दोनों बच्चियां दलित समुदाय से आती हैं उनका आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें मारपीट के साथ जातिसूचक शब्दों से भी अपमानित किया. वह दोनों कम्पटीशन की तैयारी कर रही हैं. मामले में एएसपी मुख्यालय सतीश यादव ने एसएचओ चिकसाना को मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
