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भरतपुर में जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, 13 लोग गंभीर घायल

Rajasthan Crime: भरतपुर जिले के उच्चैन थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष ने स्कॉर्पियो से रमेश को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना में दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हुए हैं. 

Edited byAman SinghReported byDevendra singh
Published: Jul 04, 2026, 09:58 PM|Updated: Jul 04, 2026, 09:58 PM
भरतपुर में जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, 13 लोग गंभीर घायल
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: भरतपुर के उच्चैन थाना इलाके में एक व्यक्ति की SUV कार से कुचलकर हत्या कर दी गई. दो पक्षों में जमीन को लेकर झगड़ा हो गया. झगड़े में दोनों पक्षों के 13 लोग घायल भी हो गए. मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है. सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

30 साल पुराने खेत को लेकर विवाद

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बच्चू बंजारा निवासी चक खरका ने बताया कि गांव में हमारा एक खेत है. उस खेत को हमने 30 साल पहले खरीदा था. सेटलमेंट के दौरान खेत का खसरा नंबर बदल गया. खसरा बदलने के कारण अब वह खेत सुभाष बंजारा पक्ष के नाम से रिकॉर्ड में आ रहा है.

खेत पर काम के दौरान दोनों पक्षों में चले लाठी-डंडे

बच्चू बंजारा के पास खेत की पुरानी रजिस्ट्री भी है. खेत पर मंदिर, ट्यूबेल लगा हुआ है. अब खेत पर सुभाष बंजारा पक्ष इस खेत पर कब्जा करना चाहता है. आज जब बच्चू बंजारा पक्ष खेत पर काम कर रहा था, तो सुभाष बंजारा पक्ष ने बच्चू बंजारा पक्ष पर हमला कर दिया.

स्कॉर्पियो से कुचलकर की हत्या

दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले. इसी दौरान सुभाष बंजारा पक्ष का एक व्यक्ति अपनी स्कॉर्पियो लेकर खेत में आ गया और उसने बच्चू बंजारा पक्ष के लोगों पर स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सभी लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई. इसी दौरान बच्चू बंजारा पक्ष का एक व्यक्ति रमेश के स्कॉर्पियो के नीचे आ गया. जिससे वह गंभीर घायल हो गया.

दोनों पक्षों के 13 लोग घायल

झगड़े में दोनों पक्षों के 13 लोग घायल भी हो गए. सभी को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, जहां रमेश को मृत घोषित कर दिया. वहीं सभी घायलों का इलाज जारी है. झगड़े में बच्चू पक्ष से मदन लाल, ओमवीर, हरभान, धर्मवीर, नेत्रपाल, सतपाल, पिस्ता, मैना, सत्तो, शेर सिंह घायल हुए हैं. वहीं रमेश की मौत हो गई है. सुभाष बंजारा पक्ष से रमेश, लोकेंद्र, मिथलेश घायल हुए हैं.

सुबह रमेश के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. सीओ सुरेश कुड़ी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की जांच की जा रही है अभी तक किसी भी पक्ष ने कोई शिकायत नहीं दी है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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