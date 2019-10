राजस्थान: अधिकारियों ने 4 लाख का कटवाया लंदन का टिकट, मंत्री ने लगाई जमकर क्लास

देवेंद्र सिंह, भरतपुर: लंदन में होने वाले वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट (World Travel Mart) में शामिल होने के लिए इस बार प्रदेश के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह लंदन नहीं जाएंगे. यह फैसला पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह (Vishvendra Singh) ने सरकार के आर्थिक संकट के चलते लिया है.

सिंह का कहना है कि वह सरकार का वित्तीय भार नहीं बढ़ाना चाहते हैं. सिंह ने कहा है कि एक तरफ तो उनके विभाग के पर्यटन निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिले और दूसरी तरफ विभाग के मंत्री व अफसर सरकारी खर्चे पर विदेश दौरे करें यह सही नहीं है.

बीजेपी शासनकाल की परिपाटी में होगा बदलाव

उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन काल से चली आ रही इस परिपाटी को अब विभाग में बदलना होगा. अब से ऑफिशियल काम से जो भी विदेश दौरे पर्यटन विभाग के अफसर व मंत्री करेंगे वह सब इकोनॉमी क्लास के ही होंगे. इसके लिए उन्होंने सबको निर्देशित कर दिया है.

Yes, Economy Class! No further discussion. All Tourism Departments officials in Economy Class including myself, for all official trips. I actually don’t remember the last time I sat in Business class. Talk about First Class. https://t.co/qBQ9GcENQe

