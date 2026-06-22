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भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण सभा में घुसे BJP के 2 बड़े विधायक, आयोजक रह गए हैरान!

Rajasthan News: भरतपुर, धौलपुर और डीग में जाट आरक्षण मुद्दे पर राजनीतिक हलचल बढ़ी. हुंकार सभा में भाजपा विधायकों ने सरकार का पक्ष रखा, आरक्षण को जायज बताया और समर्थन जताया. हनुमान बेनीवाल के बयान पर विरोध के बाद विधायक मंच छोड़कर चले गए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDevendra singh
Published: Jun 22, 2026, 11:14 PM|Updated: Jun 22, 2026, 11:14 PM
भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण सभा में घुसे BJP के 2 बड़े विधायक, आयोजक रह गए हैरान!
Image Credit: Bharatpur News

Bharatpur News: भरतपुर, धौलपुर और डीग जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण देने की मांग को लेकर आयोजित “जाट आरक्षण हुंकार सभा” में उस समय सियासी माहौल गरमा गया जब भाजपा विधायक कुंवर जगत सिंह और डॉ. शैलेश दिगम्बर सिंह अपने समर्थकों के साथ अचानक मंच पर पहुंच गए. दोनों नेताओं ने आरक्षण मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि जाटों को आरक्षण भाजपा ने ही दिया है और यह लड़ाई पूरी तरह वैधानिक तरीके से जीती जाएगी. हालांकि बाद में मंच पर हनुमान बेनीवाल द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर दोनों विधायकों ने कड़ा ऐतराज जताया और समर्थकों के साथ मंच छोड़ दिया. इस पूरे घटनाक्रम ने सभा में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी.

सभा में बीजेपी विधायकों की एंट्री से बढ़ा राजनीतिक तनाव
सभा में दोनों भाजपा विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो आयोजक और आरएलपी कार्यकर्ता कुछ असहज नजर आए. मंच पर पहले डॉ. शैलेश दिगम्बर सिंह और फिर कुंवर जगत सिंह ने अपनी बात रखी. दोनों ने कहा कि जाट आरक्षण की मांग पूरी तरह जायज है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह मुद्दा पार्टी से ऊपर है और वे जाट होने के नाते इस मंच पर आए हैं.

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सरकार के प्रयासों की मंच से तारीफ
दोनों विधायकों ने मंच से स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार ने जाट समुदाय को आरक्षण देने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि आरक्षण का मुद्दा किसी राजनीति से नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया से हल होगा. इस दौरान मंच पर मौजूद लोगों ने उनके बयान पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी.

हनुमान बेनीवाल की टिप्पणी पर जताया विरोध
जब हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर कुछ राजनीतिक टिप्पणियां कीं, तो दोनों भाजपा विधायकों ने मंच से ही आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यह मंच सामाजिक मुद्दे के लिए है, न कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के लिए. इसके बाद दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ मंच छोड़ दिया.

सभा में बढ़ी सियासी सरगर्मी
मंच छोड़ने के बाद दोनों विधायकों ने कहा कि वे समाज के मुद्दे पर समर्थन देने आए थे, लेकिन जब मंच को राजनीतिक रूप दिया गया तो उन्होंने वहां रुकना उचित नहीं समझा. इस घटनाक्रम से सभा में मौजूद आरएलपी कार्यकर्ता और आयोजक भी असहज स्थिति में दिखे, हालांकि संघर्ष समिति ने दोनों विधायकों का स्वागत किया था.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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